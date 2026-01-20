Vujčić će uskoro imati plaću 18 tisuća eura

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dobio je jednu od najviših funkcija u europskom monetarnom sustavu te je izabran za novog potpredsjednika Europske središnje banke. U izbornom procesu sudjelovalo je ukupno šest kandidata, a Vujčićev izbor ima posebnu težinu jer je prvi put da je tu dužnost preuzeo predstavnik manje države članice Europske unije, kao i prvi kandidat iz srednje i istočne Europe prenosi RTL.

Postupak imenovanja bit će formalno zaključen u ožujku, nakon što izbor potvrdi Europsko vijeće. Mandat na novoj funkciji Vujčić će započeti u lipnju, a tada će se otvoriti i pitanje izbora njegova nasljednika na čelu Hrvatske narodne banke.

Nakon objave odluke, Vujčić je zahvalio Vladi Republike Hrvatske i svima koji su sudjelovali u njegovoj kandidaturi i pružili mu potporu, istaknuvši kako ovaj izbor ne predstavlja samo osobno priznanje, već i potvrdu uspješnog rada Hrvatske narodne banke u proteklim godinama.

Prelaskom u Europsku središnju banku značajno se mijenjaju i njegova primanja. Umjesto dosadašnje mjesečne plaće u HNB-u, koja je iznosila nešto manje od osam tisuća eura, od lipnja će na novoj poziciji zarađivati najmanje 18 tisuća eura mjesečno, uz dodatne financijske beneficije koje dolaze s tom funkcijom.