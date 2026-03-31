Vučić: "Nisam Milanovićev ni Plenkovićev potrčko"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da podržava odluku Zorana Milanovića da otkaže sastanak procesa Brdo-Brijuni, javlja Tanjug.

Naglasio je kako smatra da mu ondje nije mjesto te da mu je uvijek bila važnija želja da kao predsjednik Srbije ode i položi cvijet u Jasenovcu, što mu je, kako kaže, neusporedivo važnije.

"Što se mog prisustva tiče na Brijunima, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu – meni tamo nije mjesto. Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je uvijek bilo neusporedivo važnije, a na Brijune mogu ići samo kao dio profesionalnih obveza, da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada nisam bježao od dijaloga", rekao je Vučić za Tanjug.

Time je odgovorio na pitanje o porukama iz Zagreba, odnosno izjavi Zorana Milanovića da će otkazati sastanak procesa Brdo-Brijuni u svibnju jer ne želi Vučićevo sudjelovanje zbog njegovih ranijih izjava.

Vučić je dodao da Milanović nije morao otkazati cijeli skup, već je mogao pozvati svoje partnere iz Priština, Tirane i drugih mjesta, jer im on, kako kaže, ionako ne bi remetio „idiličnu atmosferu“, prenosi Jutarnji list.

"Što se tiče izjava i onoga na što se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i nisam Andrej Plenković da može misliti kako se može iživljavati na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima država. Kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Gordana Grlića Radmana koji će mi određivati što ću govoriti, već govorim kao slobodan i slobodarski predsjednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić.