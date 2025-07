Vrsaljko na suđenju Mamićima: "Zdravko mi je kazao da ćemo se obitelj i ja tad kupati u zlatu..."

Još jedna bivša nogometna zvijezda morala je doći na Županijski sud u Osijek kako bi svjedočila na suđenju braći Mamić za aferu Dinamo. Šime Vrsaljko došao je na sud u pratnji oca Mladena, koji je također pozvan kao svjedok.

Šime je ispričao da je u Dinamo došao iz Zadra kao dijete, sa 14 godina, na poziv tadašnjeg direktora Božidara Šimića te Zdravka Mamića. Ubrzo je postao član Mamićeve sportske agencije i potpisao je stipendijski ugovor.

"Sa 16 godina potpisao sam prvi profesionalni ugovor s Dinamom. Meni je bila čast što sam mogao potpisati ugovor s Dinamom i ostvariti karijeru u njemu. Prihvatio sam ugovor koji mi je ponuđen bez ikakvih pregovora, kao i drugih šest ili osam mladih igrača koji su tada došli. Sa 18 godina sam potpisao aneks tom ugovoru, kao punoljetna osoba. Klub mi je isplaćivao sve na račun. Taj mi je klub dao sve i iznimno sam im na tome zahvalan" rekao je Vrsaljko dodajući kako je s Dinamom imao potpisana dva ugovora tijekom igranja u tom klubu. Rekao je i kako u ugovorima nije imao ugovorenu podjelu transfernog obeštećenja, piše 24sata.

"Ne sjećam se danas kako se zove agencija"

Od dolaska u Dinamo agent mu je bio Mario Mamić i imao je s njime potpisan ugovor o zastupanju. Mario je pokazao interes da ga zastupa i to je ponudio Vrsaljkovim roditeljima. Na pitanje tužitelja da li je taj ugovor morao potpisati jer inače ne bi igrao u klubu, Vrsaljko je rekao da nije baš tako, nego mu je bila bitna činjenica da je Mario ranije realizirao velike transfere nekih igrača. Osim toga, u njegovoj je agenciji bilo još mladih igrača.

"Znam da su neki odbili potpisati ugovor s agencijom Marija Mamića, ali ne želim reći tko su oni jer mislim da to ne bi bilo u redu" rekao je Vrsaljko.

U istrazi je naveo sva imena igrača koji su potpisali ugovore i koji nisu, a rekao je i kako se, između redaka, podrazumijevalo da svi igrači moraju imati ugovor s Marijom Mamićem o zastupanju ako žele igrati u Dinamu, iako im to Zdravko Mamić nikada nije direktno rekao. Andrej Kramarić nije htio potpisati taj ugovor, nakon čega je marginaliziran u momčadi i na kraju otišao u Lokomotivu pa u Rijeku.

"Da, to je sve točno" odgovorio je Vrsaljko i nastavio..

"Ne sjećam se danas kako se zove agencija od Marija Mamića s kojom sam potpisao ugovor o zastupanju. Nisam ga morao platiti na ime tih usluga. Ponudio mi je na potpis jedan poboljšani ugovor jer sam tada slovio kao perspektivni igrač i on je rekao da je to bolji ugovor za mene. Mario mi je u jednom trenutku rekao da su Genova iz Italija i Everton iz Engleske zainteresirani za mene. Svidjela mi se ponuda Genove i rekao sam mu da bih želio tamo. Zajedno smo otišli u Italiju. Osim nas tamo je bio i neki Talijan, a mislim da nije bio nitko iz Dinama. Tamo se pregovaralo oko mog transfera, ali ja u tome nisam sudjelovao. To je trajalo satima. Potpisao sam ponuđeni ugovor" rekao je Vrsaljko koji je, osim tog transfera, kasnije u karijeri ostvario i druge transfere koje su mu dogovarali agenti.

Naime, kada je potpisao ugovor s Genovom, prekinuo je suradnju s Mamićem.

"Nikada mu nisam ništa platio za njegove usluge, niti mi je on nešto dao" dodao je Vrsaljko.

Na pitanje da li su drugi igrači imali ugovore s transfernim obeštećenjem, Vrsaljko je rekao da ne zna jer je bio usmjeren na svoju karijeru.

"Da li vam je poznato koja je bila vrijednost vašeg transfera u Genovu?" pitao ga je tužitelj.

"Mislim da je transfer bio 4,5 milijuna eura, plus neki bonusi o kojima ne mogu ništa preciznije reći" odgovorio je Vrsaljko.

No, tužitelj ga je upozorio da je u istrazi rekao: "Znam da je transfer bio 5,5 milijuna eura, ali ja od toga nisam dobio ništa jer je u Dinamu bilo pravilo da sav novac od transfera pripadne klubu".

"Upravo je tako bilo" odgovorio je Vrsaljko.

"Nisam se sada toga sjetio"

Tužitelj ga je potom pitao da li mu je poznato da su njegovi roditelji primili 50 tisuća eura na ime ugovora kojeg su potpisali s agencijom o prepuštanju igračkih prava Mariju Mamiću. Vrsaljko je rekao da mu to nije poznato.

"Tada su mi Mario Mamić i Nikky Vuksan bili agenti, ali suradnja s njima nije bila dobra jer su se uvijek protivili mojoj želji za odlazak u inozemstvo. Zato sam s njima i prekinuo suradnju nakon što sam otišao u Genovu" rekao je i dodao kako je saznao da je bilo više ponuda za njega, ali ih je Dinamo odbio. Zbog toga je pitao Zdravka Mamića zašto ga ne pušta u Arsenal, ali on je rekao da mora još ostati u Dinamu i da će se on pobrinuti za njega kada za to dođe vrijeme te da će se tada on i njegova obitelj kupati u zlatu. Umjesto transfera dobio je poboljšani ugovor, ali je pao u nemilost trenera Čačića i par mjeseci je sjedi ona klupi umjesto da igra.

U istrazi je rekao i kako je pitao Marija Mamića kako je moguće da je s njime potpisao ugovor na deset godina kada, prema FIFA pravilima, ugovor može biti na maksimalno dvije godine. Mario mu je rekao da su on i Nikky Vuksan vlasnici društva koje ulaže u igrače te da se ne radi o menadžerskom ugovoru, što je Vrsaljku bilo čudno jer u njega nisu ništa uložili.

"Da, to je točno. Nisam se sada toga sjetio" dodao je svjedok na sudu, donosi 24sata.

Nakon njega svjedočio je tata Mladen Vrsaljko.

"Brojni ugledni menadžeri nudili su mi se da zastupaju Šimu, ali sam preko posrednika dobio ponudu Marija Mamića da ga on zastupa i za to sam dobio 50 tisuća eura gotovine na ruke. Smatrao sam da bi s Mariom kao agentom Šimina karijera bila sigurnija. A i čuo sam da su igrači koji nisu potpisali ugovor s Mariom u klubu imali neugodnosti. To se dogodilo Milanu Badelju kada je došao sa svojim menadžerom. S Mariom smo potpisali ugovor na hrvatskom i engleskom jeziku koji tada nisam pročitao u cijelosti. Pročitao sam ga tek kasnije. Mislim da je pisalo da Mario Mamić treba dobiti 20 posto od budućih transfera moga sina U ugovoru se spominjala neka strana agencija i ime nekog stranca. Ugovor je bio na deset godina i pisalo je da u slučaju raskida ugovora Šime mora platiti milijun eura toj agenciji. Mamić je rekao i da će za usluge njegove agencije plaćati 10 posto za njegove usluge, a u ugovoru je pisalo da mora platiti 15 posto od svojih godišnjih bruto primanja. Kada sam to vidio, bio sam iznenađen, i htio sam reći Mariju da nas je sve prevario, no shvatio sam da, ako to napravim, Šiminoj karijeri je kraj. Pa smo supruga i ja odučili to prešutjeti i nastojati da Šime ode što prije iz Dinama" kazao je tata Vrsaljko dodajući kako, odlaskom Šime u Genovu, Mariju nisu ništa morali platiti.

Ispričao je i kako mu je Joža Kramarić rekao da je odbio potpisati ugovor s mlađim Mamićem za sina Andreja pa da zbog toga ne igra, nema status u timu koji mu je obećan.

Mladen Vrsaljko je rekao kako njegov sin nije dobio ništa od transfera u Genovu, ali da novac od transfera nije dobio niti jedan igrač u klubu jer je Zdravko rekao kako taj sav novac ostaje Dinamu. Ako bi netko i zatražio taj novac, doživio bi neugodnosti.