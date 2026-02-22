Vrgorački most ponovno otvoren za promet nakon gotovo tri mjeseca pod vodom

Vrgorački most od danas je ponovno otvoren za promet nakon što je gotovo tri mjeseca bio pod vodom.

Most je bio zatvoren od 27. studenoga 2025. godine zbog poplave uzrokovane obilnim padalinama. Iako se voda povlači, i dalje je uz rub kolnika. Prometna signalizacija i znakovi upozorenja još nisu postavljeni, pa se most prelazi na vlastitu odgovornost.

Promet se odvija naizmjenično jer je moguć prolazak samo jednog vozila. Vozačima se preporučuje poseban oprez, osobito u vrijeme pojačanog prometa.