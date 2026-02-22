VRATAR SILIĆ NAKON POBJEDE: Ovdje smo uz lošu igru uzeli tri boda, bitno je i tako pobjeđivati

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.
Vratar Silić iznio je svoje impresije o utakmici i odgovarao na novinarska pitanja: „Bitna pobjeda i bitna tri boda. Prvo poluvrijeme nismo odigrali najbolje, imali smo jednu šansu preko Šege, nazad smo držali čvrsto i drugo smo poluvrijeme imali igrača više. Mislim da smo dobro odigrali, oni su imali te dvije šanse, mi smo zabili iz jedne šanse i odnijeli tri boda.“
Ovo je treća pobjeda u nizu?
- Prve dvije smo odigrali dobro, bitno je da smo pobijedili i uz lošiju igru, to je karakteristika velikih ekipa.
Koliko je važno da ste pobijedili Rijeku? Čekaju vas dva gostovanja na Rujevici do kraja…
- Mislim da je jako bitno ovo pobijediti, ovo je prvi derbi koji smo dobili. Igrali smo dobro, a nismo uzeli bodove. Ovdje smo uz lošu igru uzeli tri boda, bitno je i tako pobjeđivati. Slijede nam teške utakmice, Varaždin, Rijeku u Kupu i Dinamo, idemo jednu po jednu utakmicu.
Kako se Vi osjećate? Ustalili ste se na golu?
- Sve je dobro, i meni je lakše. Obrana igra dobro, svi zajedno igramo dobro, od napadača koji prvi rade dobar presing do nas, do mene na kraju. Sve je puno bolje.
Zaostajete za Dinamom 5 bodova, ali tu ste s ovom pobjedom u Jadranskom derbiju?
- Ne gledamo na njih, ako ćemo gledati na njih, ne možemo se usredotočiti na sebe. Motamo to maknuti sa strane, imamo još dvije utakmice s njima.
Dosta ste sigurni, jaki. Kako se osjećate?
- Miran sam u glavi, dobro treniram, imam dobru ekipu, svi me bodre, imamo dobrog trenera, bez problema.
Riječ-dvije o Rijeci u Europi ?
- Čestitam im na pobjedi protiv Omonije, želim im sreću dalje.