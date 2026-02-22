VRATAR SILIĆ NAKON POBJEDE: Ovdje smo uz lošu igru uzeli tri boda, bitno je i tako pobjeđivati

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik Jadranskog derbija izišao je Hajduk slavivši rezultatom 1:0 odnosno golom Livaje iz 79. minute. Obje su momčadi završile utakmicu s 10 igrača. Kod Rijeke je Petrovič dobio crveni karton u 45. minuti, a kod Hajduka je Sigur pocrvenio u 80. minuti. Junak je Hajduka i vratar Silić koji je obranio nekoliko čistih zicera.

Vratar Silić iznio je svoje impresije o utakmici i odgovarao na novinarska pitanja: „Bitna pobjeda i bitna tri boda. Prvo poluvrijeme nismo odigrali najbolje, imali smo jednu šansu preko Šege, nazad smo držali čvrsto i drugo smo poluvrijeme imali igrača više. Mislim da smo dobro odigrali, oni su imali te dvije šanse, mi smo zabili iz jedne šanse i odnijeli tri boda.“

Ovo je treća pobjeda u nizu?

Prve dvije smo odigrali dobro, bitno je da smo pobijedili i uz lošiju igru, to je karakteristika velikih ekipa.

Koliko je važno da ste pobijedili Rijeku? Čekaju vas dva gostovanja na Rujevici do kraja…

Mislim da je jako bitno ovo pobijediti, ovo je prvi derbi koji smo dobili. Igrali smo dobro, a nismo uzeli bodove. Ovdje smo uz lošu igru uzeli tri boda, bitno je i tako pobjeđivati. Slijede nam teške utakmice, Varaždin, Rijeku u Kupu i Dinamo, idemo jednu po jednu utakmicu.

Kako se Vi osjećate? Ustalili ste se na golu?

Sve je dobro, i meni je lakše. Obrana igra dobro, svi zajedno igramo dobro, od napadača koji prvi rade dobar presing do nas, do mene na kraju. Sve je puno bolje.

Zaostajete za Dinamom 5 bodova, ali tu ste s ovom pobjedom u Jadranskom derbiju?

Ne gledamo na njih, ako ćemo gledati na njih, ne možemo se usredotočiti na sebe. Motamo to maknuti sa strane, imamo još dvije utakmice s njima.

Dosta ste sigurni, jaki. Kako se osjećate?

Miran sam u glavi, dobro treniram, imam dobru ekipu, svi me bodre, imamo dobrog trenera, bez problema.

Riječ-dvije o Rijeci u Europi ?

Čestitam im na pobjedi protiv Omonije, želim im sreću dalje.