Vraća se Mirko Filipović

Mirko Cro Cop Filipović se vraća u ring. Boksat će protiv svog velikog rivala i legendarnog ruskog borca Fedora Emelianenka, potvrdio je u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

"Da budem iskren i ja sam se iznenadio njegovom objavom, bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan i htjeli su boksački egzibicijski meč. Fedor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli i na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu", započeo je legendarni hrvatski MMA borac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne znaju se konkretni detalji

Zbog Fedorovog kasnog potpisa, propale su četiri veće dvorane u Japanu i do borbe nije došlo ove godine. "U tom trenutku imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fedor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene.

Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne", rekao je i objasnio da se još uvijek ne znaju detalji borbe:

"Dvaput godišnje idem na redovne kontrole. Kad su se razgovori o meču zahuktali, ja sam otišao na pregled. Otišao sam na magnet prije 20-ak dana koji je pokazao da sam zdrav. Nijedan profesionalni sport nije zdrav, pogotovo kontaktni borilački sport. To su lagani udarci što ja radim, ali svaki udarac je trauma za mozak.

Kad je čovjek spremniji, to mu lakše pada. Ali jedan egzibicijski meč mogu odraditi. Ne zna se još koliko ćemo rundi boksati, koliko će one trajati, kakva će biti veličina rukavica, još se ništa ne zna."

Borili su se prije 20 godina

Fedor i Cro Cop borili su se dok je PRIDE bio na vrhuncu. Njihova borba 2005. godine bila je jedna od najiščekivanijih u svijetu borilačkih vještina. Cro Cop je u nju ušao s nizom od sedam pobjeda tijekom kojeg je nokautirao i Fedorovog brata Aleksandera. Ipak, u borbi za tron MMA svijeta Rus je bio prejak, uspio je izdominirati Mirka bacanjima i udarcima na podu te je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.

Legendarni Rus u nedavnom je intervjuu naglasio kako i dalje gaji veliko poštovanje prema Filipoviću. "Mirko je u sjajnoj formi", priznao je, sugerirajući da su oba veterana i dalje sposobna pružiti publici vrhunsku borbu.