Vozač motocikla koji je na Poljičkoj usmrtio pješakinju dobio godinu dana zatvora

Potrajalo je evo skoro i punih šest godina, no danas je okončan sudski postupak zbog teške prometne nesreće na ulazu u Split u kojoj je poginula pješakinja: Karlo Š. (30) osuđen je na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sve se događalo tamo još 27. listopada 2019. godine: desetak minuta nakon 22 sata na Poljičkoj ulici blizu zgrade HEP-a mladić je upravljao motociklom Yamaha FZ6 S u smjeru središta Splita kada je naletio na pješakinju, Dragicu J. (45), te je odbacio 36 metara od mjesta naleta! Motocikl je otklizao još 114 metara (!) od tragova prvih plastičnih krhotina na cesti...

Oboje su nakon nesreće prebačeni u splitsku bolnicu, no na nesreću žena, majka maloljetne djevojčice, preminula je sat vremena kasnije u KBC-u zbog iznimno teških ozljeda, brojnih prijeloma i unutarnjeg krvarenje.

Konzumirao je marihuanu

Kasnije je podignuta optužnica te je pred Općinskim sudom u Splitu zakazano i održano dosta rasprava. Ključnim se na koncu pokazalo kombinirano vještačenje, medicinsko-prometno. Jer vještak je na sudu konstatirao nekoliko neprijepornih činjenica: za početak, Karlo Š. je vozio Yamahu brzinom od 90 km/h na mjestu gdje je ograničenje 60 km/h. No, važno je napomenuti i kako je žena prelazila Poljičku ulicu 52 metra od najbližeg pješačkog prijelaza, na mjestu gdje ta ulica, jedna od najvećih splitskih, ima sedam prometnih traka! Izašla je iz gradskog autobusa koju sekundu ranije, autobusa koji je dolazio iz smjera centra Splita, e da bi onda krenula prelaziti Poljičku u smjeru zgrade HEP-a…

Na nju je naletio motociklist nakon što je prešla tri prometne trake u smjeru istoka i krenula prelaziti četiri trake u smjeru zapada. Prometni vještak je utvrdio još dva bitna podatka, uračunavajući uvjete na cesti te večeri kao i osvjetljenje: pješakinja je mogla biti vidljiva vozaču motocikla u trenutku kada je udaljen od nje 50 metara, te da je Karlo Š. upravljao motociklom brzinom 73 km/h ili sporije, u tom slučaju bi se uspio zaustaviti prije naleta na nesretnu ženu!

Prije same nesreće mladić konzumirao marihuanu ili hašiš, što je uz prometno vještvo bilo dovoljno da se osudi na godinu dana zatvora. Presuda naravno nije pravomoćna, optuženi, ali i splitsko Općinsko državno odvjetništvo (zanimljivo, nitko se od stranaka nije pojavio na proglašenju presude) imaju pravo na žalbu...