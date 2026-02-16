Close Menu

Vlak iskočio iz tračnica u Švicarskoj: Putnici evakuirani nakon lavine

Policija je izvijestila da je u tijeku spasilačka operacija te da ima ozlijeđenih

U ponedjeljak ujutro vlak je iskočio iz tračnica između Goppensteina i Hohtenna u kantonu Valais u Švicarskoj, u kojem se nalazilo oko 80 putnika. Policija je izvijestila da je u tijeku spasilačka operacija te da ima ozlijeđenih.

Švicarske savezne željeznice (SBB) priopćile su da će pruga između Goppensteina i Briga biti zatvorena zbog lavine, a očekuje se da će poremećaj trajati najmanje do 4:00 ujutro u utorak, javlja Blick. Regionalni ekspresni vlak, koji je krenuo iz Spieza u Bernu oko 6 sati, izletio je iz tračnica zbog lavine u području Stockgrabena. Putnici će uskoro biti evakuirani.

Na istom području samo nekoliko dana ranije, 12. veljače, lavina je već zatrpala cestu, podsjećaju iz lokalnih vlasti.

