Vlada RH se oglasila o zabrani Thompsonove pjesme: "Neprihvatljivo je..."

EHF je navodno zabranio da hrvatski rukometaši na Europskom prvenstvu svoje golove slave uz pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Tijekom dana se nižu brojne reakcije, a za Net.hr su ovaj slučaj komentirali iz hrvatske Vlade te Ministarstva turizma i sporta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ministar Tonči Glavina u kontaktu je s predsjednikom Hrvatskog rukometnog saveza Tomislavom Grahovcem, prema čijim riječima trenutačno ne postoji službena obavijest vezana uz zabranu puštanja spomenute pjesme na Europskom prvenstvu u rukometu koje je u tijeku. Ukoliko bi se zabrana ipak pokazala točnom, ističemo kako je ministar Glavina stava da zabrane bilo koje vrste nisu dobre te da je neprihvatljivo zabranjivati izvođenje pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša, a koja je usto i ranije već bila emitirana na prvenstvima sličnog karaktera", stoji u odgovoru kojeg je objavio Net.hr.