Vjenčao se naš popularni influencerski par

Influenceri Ismael Hadžić i Martina Filić okrunili su svoju ljubav brakom na bajkovitom vjenčanju, a najljepše trenutke s proslave s pratiteljima je podijelio Ismaelov brat, poznati influencer Sandi Pego.

Jedan od najpoznatijih parova domaće influencerske scene rekao je „da“ pred obitelji, prijateljima i brojnim uzvanicima. Martina je zasjala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici, a posebno dojmljiv bio je trenutak kada su mladenci zajedno zakoračili pred okupljene.

Sandi Pego pobrinuo se da pratitelji ne propuste nijedan detalj – na svom je Instagram profilu objavio prizore koji dočaravaju svu raskoš i emocije tog dana, od dolaska mladenaca pa sve do spektakularnog rezanja svadbene torte.