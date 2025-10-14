Visoka slavi svog sveca: Kardinal Puljić stiže na blagdan svetog Ivana Pavla II.

Župa svetog Ivana Pavla II. na Visokoj s radošću najavljuje proslavu blagdana svog nebeskog zaštitnika, koja će se održati u srijedu, 22. listopada 2025. godine. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodit će kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru. Nakon mise vjernici će moći iskazati štovanje moći svetog Ivana Pavla II.

Proslavi blagdana prethodit će trodnevnica od 19. do 21. listopada, koju će predvoditi don Ante Vranković, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije poznat po jednostavnosti i blizini s vjernicima. Program trodnevnice počinje svakoga dana u 18:30 molitvom krunice, a u 19 sati slijedi sveta misa i pobožnost, nakon čega će se održavati „Glazbene večeri na Visokoj“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sveti Ivan Pavao II. – Papa koji je dotaknuo srca svijeta

Sveti Ivan Pavao II. (Karol Wojtyła), rođen 1920. u Poljskoj, bio je papa od 1978. do 2005. godine. Njegov pontifikat, jedan od najdužih u povijesti Crkve, obilježila je vjernost Evanđelju, dijalog među narodima i ljubav prema mladima.

Bio je papa koji je rušio zidove, zagovarao praštanje i mir, te ostavio neizbrisiv trag u srcima vjernika diljem svijeta. Za sveca je proglašen 2014. godine, a njegov blagdan slavi se 22. listopada, na dan kada je započeo svoju papinsku službu.

Kardinal Vinko Puljić i don Ante Vranković u službi vjere

Kardinal Vinko Puljić, rođen 1945. u Priječanima kraj Banje Luke, bio je vrhbosanski nadbiskup više od tri desetljeća. Sveti Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 1994. godine. Tijekom ratnih i poratnih godina hrabro je svjedočio vjeru i promicao zajedništvo, postavši simbol ustrajnosti Crkve u Bosni i Hercegovini.

Don Ante Vranković, koji će predvoditi trodnevnicu, poznat je po svom pastoralnom radu i vedrom duhu. Kao župnik djelovao je u Pujankama i Strožancu, a danas služi u župi Kostanje. Vjernici ga pamte kao svećenika koji zna dotaknuti srce.

Župljani Visoke i svi vjernici Splita pozvani su da se pridruže molitvi, zajedništvu i slavlju vjere u čast svetog Ivana Pavla II., pape koji je, kako mnogi kažu, „dotaknuo srca svijeta“.