VIDEO U Zaostrogu pronađena plantaža marihuane, muškarac priveden

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su još jedno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga.

U petak, 12. rujna 2025.godine policijski službenici su vezano uz postojanje sumnje da se muškarac bavi uzgojem marihuane radi daljnje preprodaje, na terenu poduzimali mjere i radnje vezano uz kriminalističko istraživanje i u šumi na nepristupačnom terenu uočili muškarca koji je pristupio na zemljište na kojem su bile posađene stabljike marihuane. Došavši na plantažu započeo obrađivati stabljike i rezati vrhove marihuane, ali su ga policijski službenici zaustavili i uhitili.

Policijski službenici su utvrdili da se radi o 54-godišnjaku koji je u namjeri proizvodnje i daljnje preprodaje na dvije zemljane površine posadio i uzgojio114 stabljika marihuane visine od 43 do 165 centimetara. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja od njega je još oduzeto 275 grama marihuane i dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge koje je koristio za pakiranje droge. Pronađena droga i predmeti su oduzeti.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 54-godišnjak, koji je do sada kazneno prijavljivan dva puta zbog istovrsnog kaznenog djela, opet počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku nakon čega mu je određen istražni zatvor.