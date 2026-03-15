VIDEO U derbiju klubova hrvatske i srpske dijaspore ograda pala na igrača, ozlijeđen je

Australska druga liga ponudila je vatreni derbi ovoga petka kada su se sastali gradski rivali Melbourne Knights i Melbourne Srbija, a slavili su domaćini rezultatom 2:0.

Riječ je o klubovima koje su osnovali iseljenici. Knightsi su klub hrvatske dijaspore iz kojeg je potekao i legendarni Mark Viduka, dok je Melbourne Srbija, logično, klub srpske dijaspore, pišu Sportske novosti.

Luka Kolić i Joshua Divin zabili su dva pogotka vrijedna slavlja u gradskom derbiju koji je, osim sjajne atmosfere i punih tribina, obilježio i jedan nesvakidašnji incident.

Ograda pala na igrača

Nakon prvog pogotka koji je postigao Kolić, igrači su krenuli proslaviti pogodak s navijačima. Velik broj navijača nagurao se uz ogradu koja je pod pritiskom popustila pa se srušila, i to na Darcyja Anastovskog – igrača domaće momčadi.

On je zbog toga pretrpio ozljedu te je morao ranije završiti susret, a navijači su ostali zabrinuti za njega i općenito za infrastrukturu na stadionu.

– Ta se ograda uvijek lomi. Knightsi moraju nešto poduzeti u vezi s ogradom na Quarry Hillu. Ovo je drugi put da se srušila zbog navale navijača. Ovoga puta igraču je stradalo koljeno – stoji u jednoj objavi na Facebooku.

Iz kluba odgovorili

Klub je brzo odgovorio na to te je istaknuo kako je ograda popravljena i osigurana te su zahvalili na mnogobrojnoj podršci svojih navijača.

Chaos during last night’s VPL1 showdown between Melbourne Knights &

rivals FC Melbourne Srbija 😅 A stunning goal from ex-Melb Victory midfielder Luka Kolic set the tone 🔥 But during celebrations, fence gave way &

fell on Knights’ Darcy Antastovski. He had to be subbed off 🤕 pic.twitter.com/aAgxERXfO7 — Sacha Pisani (@Sachk0) March 13, 2026