VIDEO Toni Kroos čuo hrvatsku psovku i pukao od smijeha: "Igrao sam s Modrićem, znam..."

Toni Kroos i Luka Modrić jedan su najuspješnijih veznih parova u povijesti nogometa, u dresu Real Madrida zajedno su osvojili čak pet Liga prvaka, a onda je 2024. legendarni Nijemac odlučio da je vrijeme za mirovinu.
Objavio je kraj profesionalne karijere, u suzama se oprostio od Kraljevskog kluba, ali ostao je aktivan u nogometnom svijetu. Pokrenuo je specijalnu nogometnu ligu pod nazivom Icon League, a tijekom jedne utakmice prasnuo je u smijeh kad je začuo psovku na hrvatskom jeziku.
"U pi*ku materinu", ispalio je jedan od igrača u pauzi utakmice pred kamerama, na što se Kroos nasmijao pa objasnio da je godinama igrao s jako poznatim Hrvatom, naravno, mislio je na Modrića, pa jako dobro razumije što je igrač opsovao te da bi to mogao prevesti.
Što je Icon League?
To je dvoranska nogometna liga koja ima specijalna pravila kako bi utakmice bile dinamičnije, brže i atraktivnije od klasičnog nogometa. Igra se pet na pet, svaka momčad ima četiri igrača u polju plus vratara, na malom terenu dimenzija 22 x 45 metara, a utakmica traje dva puta po 12 minuta.
Ukupno 14 momčadi sudjeluje u ligi, a svaku momčad predvodi nogometna legenda ili influencer