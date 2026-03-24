VIDEO Težak napad u Hercegovini: S bijelim fantomkama napali vozača i zapalili mu automobil

Težak incident dogodio se u utorak ujutro na magistralnoj cesti M-17, na ulazu u Mostar, u naselju Potoci (Bijelo Polje), gdje je skupina maskiranih osoba presrela i napala vozača osobnog automobila, prenosi Klix.

Kako se vidi na snimci s mjesta događaja, nekoliko osoba s bijelim fantomkama zaustavilo je vozilo nasred ceste. Napadači su potom, naoružani palicama, počeli razbijati automobil, nakon čega su fizički napali vozača.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom napada korištena su i pirotehnička sredstva, a napadači su na vozilo bacili baklje, zbog čega se, prema prvim informacijama, automobil zapalio.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (MUP HNŽ) potvrdili su incident.

"Policijske patrole odmah su upućene na mjesto događaja, a očevid je u tijeku. O svemu je obaviješten i dežurni kantonalni tužitelj", poručili su iz policije.

Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda napadnute osobe niti o motivima napada.

Više detalja, kao i identitet napadača koji su se nakon incidenta udaljili u nepoznatom smjeru, bit će poznati nakon dovršetka policijskog očevida i istrage.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Klix.ba (@klixba)