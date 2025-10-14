VIDEO Talijani izviždali himnu Izraela

U Udinama se večeras igra kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između Italije i Izraela. Dvoboj na stadionu Friuli odvija se u specifičnoj atmosferi koju prate političke poruke i prosvjedi.

Protesti i mjere sigurnosti

Prije početka susreta održani su masovni prosvjedi protiv izraelske politike u Gazi. Organizatori su ranije najavili dolazak oko deset tisuća ljudi, a grad je osiguravalo više od tisuću policajaca, karabinjera, vojnika i zaštitara.

Talijanski navijači su prije početka utakmice i tijekom izvođenja izraelske himne zviždali gostima.

