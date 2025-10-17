VIDEO Scena s treninga otkrila za koga igra 15-godišnji sin Luke Modrića

Close Menu

Izgleda da je i najstarije dijete u obitelji Modrić krenulo očevim stopama
Luka Modrić

Često djeca poznatih nogometaša uspiju u nogometu, mnogi su primjeri, a i sin Luke Modrića krenuo je očevim stopama.

Luka Modrić je posjetio trening mlađih uzrasta Milana i oduševio djecu. Mnogi nisu mogli vjerovati tko im je stigao na trening, a Modrić je podijelio brojne autograme i fotografije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No fotografija s treninga otkrila je i da Modrićev 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.

Još od prije je poznato da Modrićeva kćer Ema posjeduje izniman nogometni talent, a izgleda da je i najstarije dijete u obitelji Modrić krenulo očevim stopama, piše gol.hr.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

 

