VIDEO Scena s treninga otkrila za koga igra 15-godišnji sin Luke Modrića

Često djeca poznatih nogometaša uspiju u nogometu, mnogi su primjeri, a i sin Luke Modrića krenuo je očevim stopama.

Luka Modrić je posjetio trening mlađih uzrasta Milana i oduševio djecu. Mnogi nisu mogli vjerovati tko im je stigao na trening, a Modrić je podijelio brojne autograme i fotografije.

No fotografija s treninga otkrila je i da Modrićev 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.

Još od prije je poznato da Modrićeva kćer Ema posjeduje izniman nogometni talent, a izgleda da je i najstarije dijete u obitelji Modrić krenulo očevim stopama, piše gol.hr.

View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acmilan)

Ivano Modrić playing for Milan too 🥹❤️ pic.twitter.com/nfLe230YN2 — Ele (@EleModric) October 16, 2025