VIDEO Scena s treninga otkrila za koga igra 15-godišnji sin Luke Modrića

Često djeca poznatih nogometaša uspiju u nogometu, mnogi su primjeri, a i sin Luke Modrića krenuo je očevim stopama.
Luka Modrić je posjetio trening mlađih uzrasta Milana i oduševio djecu. Mnogi nisu mogli vjerovati tko im je stigao na trening, a Modrić je podijelio brojne autograme i fotografije.
No fotografija s treninga otkrila je i da Modrićev 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.
Još od prije je poznato da Modrićeva kćer Ema posjeduje izniman nogometni talent, a izgleda da je i najstarije dijete u obitelji Modrić krenulo očevim stopama, piše gol.hr.
View this post on Instagram
Ivano Modrić playing for Milan too 🥹❤️ pic.twitter.com/nfLe230YN2
— Ele (@EleModric) October 16, 2025
Moja reakcija na članak je...
0
0
1
0
0
0
0