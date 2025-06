VIDEO Njemice izbačene iz apartmana na Zrću: "Racija s pendrecima, policajac nam je rekao da je cijeli objekt ilegalan"

Grupa mladih djevojaka iz Njemačke koja je stigla na Zrće kako bi uživala u ljetnom festivalskom ugođaju, zatekla se u središtu neugodne situacije nakon što su inspekcijske službe i policija intervenirali u objektima u kojima su boravile. Prema snimkama koje su objavile na TikToku, djevojke su ostale bez smještaja, a objekti su zapečaćeni zbog navodnih nepravilnosti.

Nakon noći provedene u zabavi, uslijedio je šok: vrata apartmana više nisu mogla otvoriti jer su na njima bile službene oznake zabrane korištenja. Kako su navele, policijski službenici su im navodno upali u smještaj svega nekoliko sati nakon povratka s partija i naredili im da odmah napuste objekt, piše Portal 023.

U opisu jedne od objava stoji: “Zaspale smo nakon partija, a onda racija s pendrecima. Sada smo doslovno bez krova nad glavom.”

Reagirali su i domaći ugostitelji, među njima i jedan splitski poduzetnik, koji je kritizirao način na koji se provode ovakve akcije.

Istaknuo je kako razumije potrebu za kažnjavanjem nelegalnih iznajmljivača, ali smatra da gosti nikako ne bi smjeli biti kolateralne žrtve takvih postupanja.

“Turiste treba zaštititi. One nisu znale da je objekt možda ilegalan. U svakoj uređenoj državi bi se oduzela dobit i to bi bilo to, bez izbacivanja gostiju na cestu”, poručio je, dodajući da je ovakva praksa neprimjerena i šteti ugledu Hrvatske kao turističke destinacije.

Njihova iskustva potvrđuju i drugi posjetitelji. U komentarima ispod objava na društvenim mrežama javilo se više osoba koje tvrde da su doživjele sličnu situaciju.

“Policajac nam je rekao da je cijeli objekt ilegalan”, napisao je jedan korisnik. Drugi dodaje: “I naši prijatelji su morali otići. Nije bilo nikakvog upozorenja.”'