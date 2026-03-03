VIDEO Jeste li vidjeli ovo? Promotivni video Joker Fitness Centra nije naišao na plodno tlo kod dijela korisnika: "Prije ću dati strancu manje nego tebi više novca"

Dolazak novih lanaca u fitness industriji, posljednjih je dana vidljivo podigao prašinu u Splitu. Na društvenim mrežama, pa i na Redditu, pojavljuju se videozapisi koji pokušavaju uvjeriti javnost da strani lanci "uništavaju" domaće teretane.

U fokusu rasprave našao se i Fitness centar Joker, koji djeluje na više lokacija, a najprepoznatljivija mu je ona u trgovačkom centru Joker. Riječ je o teretani u vlasništvu Joška Keruma, sina Željka Keruma koji se pojavljuje u promotivnom video zapisu, a na samom kraju snimke svoju upečatljivu i kratku izjavu dao je i Antonio Plazibat, profesionalni hrvatski kickboksač iz Splita.

"Vratimo hrvatski Hrvatima": Poziv na "obranu" domaćeg tržišta

Video koji se pripisuje Joker Fitness Centru ide s jasnom porukom: tvrdi se da strani lanci preplavljuju tržište i ruše konkurenciju, uz apel da se podrži stvaranje "hrvatskog fitness lanca".

Poruke poput "Dalmacija nije na prodaju" i "vratimo Hrvatsku Hrvatima" trebale su, čini se, mobilizirati publiku na "domaćoj strani" i potaknuti korisnike da ostanu vjerni lokalnim teretanama.

No kampanja očito nije naišla na plodno tlo kod dijela pratitelja. U komentarima se sve češće ponavlja isti stav: korisnici će trenirati ondje gdje dobiju bolju uslugu za manje novca, bez obzira na to je li riječ o domaćem ili stranom lancu.

"Prije dajem strancu manje, nego tebi više novca", jedan je od komentara koji se dijelio među korisnicima, a objava je izazvala velik broj reakcija.

Negativan odjek i optužbe za "bahat" ton

Dio korisnika društvenih mreža kampanju je doživio kao promašenu, a ton poruka ocijenjen je bahatim i kontraproduktivnim. Umjesto da pridobije simpatije, video je kod mnogih izazvao otpor i dodatno "zapalio" raspravu o cijenama, kvaliteti usluge i tržišnoj utakmici u gradu.

Bilo kako bilo, jasno je da se na splitskoj fitness sceni nešto mijenja. Konkurencija je postala jača, a s njom su porasle i tenzije. U toj novoj tržišnoj utakmici Joker fitness centar, barem prema reakcijama dijela javnosti, trenutno ne stoji najbolje — ne zbog same konkurencije, nego zbog načina na koji je odlučio na nju odgovoriti.

Posts from the split

community on Reddit