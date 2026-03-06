Close Menu

VIDEO Iranske nogometašice šutjele tijekom himne, državna TV ih nazvala "ratnim izdajicama"

Sporni trenutak dogodio se u ponedjeljak kada su iranske nogometašice tijekom intoniranja himne stajale u tišini. Snimke su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama i izazvale burne reakcije u Iranu

Iranska državna televizija nazvala je žensku nogometnu reprezentaciju te zemlje „ratnim izdajicama“ nakon što igračice nisu pjevale nacionalnu himnu prije utakmice Azijskog prvenstva protiv Južne Koreje u Australiji.

Sporni trenutak dogodio se u ponedjeljak kada su iranske nogometašice tijekom intoniranja himne stajale u tišini. Snimke su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama i izazvale burne reakcije u Iranu.

Reprezentacija nastupa na kontinentalnom turniru u trenutku kada se situacija u Iranu dodatno zaoštrava zbog vojnog sukoba koji je eskalirao nakon zračnih napada Sjedinjenih Država i Izraela.

U sljedećoj utakmici protiv domaćina Australije, koju su izgubile 0:4, iranske su igračice pjevale himnu i salutirale prije početka susreta.

Voditelj na iranskoj državnoj televiziji Mohammad Reza Shahbazi oštro je kritizirao ponašanje reprezentativki. U videu koji se proširio društvenim mrežama optužio ih je za nedostatak patriotizma i poručio da su njihovi postupci „vrhunac sramote“.

„S izdajnicima tijekom ratnog vremena mora se strože postupati. Svakome tko napravi korak protiv zemlje u ratnim uvjetima mora se strože postupati“, rekao je Shahbazi, osvrćući se na činjenicu da igračice nisu pjevale himnu.

Uoči utakmice protiv Australije iranska napadačica Sara Didar govorila je o teškoj situaciji u domovini te je pritom jedva zadržavala suze. Izbornica Marziyeh Jafari izjavila je da se igračice pokušavaju usredotočiti na turnir unatoč velikoj zabrinutosti za svoje obitelji koje su ostale u Iranu.

Iranska reprezentacija u nedjelju igra posljednju utakmicu u skupini protiv Filipina.

