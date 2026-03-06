VIDEO Iranske nogometašice šutjele tijekom himne, državna TV ih nazvala "ratnim izdajicama"

Iranska državna televizija nazvala je žensku nogometnu reprezentaciju te zemlje „ratnim izdajicama“ nakon što igračice nisu pjevale nacionalnu himnu prije utakmice Azijskog prvenstva protiv Južne Koreje u Australiji.

Sporni trenutak dogodio se u ponedjeljak kada su iranske nogometašice tijekom intoniranja himne stajale u tišini. Snimke su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama i izazvale burne reakcije u Iranu.

Reprezentacija nastupa na kontinentalnom turniru u trenutku kada se situacija u Iranu dodatno zaoštrava zbog vojnog sukoba koji je eskalirao nakon zračnih napada Sjedinjenih Država i Izraela.

U sljedećoj utakmici protiv domaćina Australije, koju su izgubile 0:4, iranske su igračice pjevale himnu i salutirale prije početka susreta.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Voditelj na iranskoj državnoj televiziji Mohammad Reza Shahbazi oštro je kritizirao ponašanje reprezentativki. U videu koji se proširio društvenim mrežama optužio ih je za nedostatak patriotizma i poručio da su njihovi postupci „vrhunac sramote“.

„S izdajnicima tijekom ratnog vremena mora se strože postupati. Svakome tko napravi korak protiv zemlje u ratnim uvjetima mora se strože postupati“, rekao je Shahbazi, osvrćući se na činjenicu da igračice nisu pjevale himnu.

Uoči utakmice protiv Australije iranska napadačica Sara Didar govorila je o teškoj situaciji u domovini te je pritom jedva zadržavala suze. Izbornica Marziyeh Jafari izjavila je da se igračice pokušavaju usredotočiti na turnir unatoč velikoj zabrinutosti za svoje obitelji koje su ostale u Iranu.

Iranska reprezentacija u nedjelju igra posljednju utakmicu u skupini protiv Filipina.