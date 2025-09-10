VIDEO Bujice zahvatile dio Dalmacije, u dolini Neretve jugo rušilo stabla

Kako smo ranije izvijestili, ekstremne količine oborina tijekom srijede pale su na dijelu sjevernog Jadrana, prvenstveno oko Učke, Rijeci i zaleđu Kvarnera. Tamo je danas tijekom popodneva bilo bujica.

Navečer se kiša proširila na dijelove, Dalmacije, srećom zasad oborine nisu obilne kao na spomenutom području.

Do 22 sata u Dalmaciji je lokalno zabilježena značajna količina kiše, a pljuskovi su ponegdje donijeli su i više od 70 litara oborine po četvornom metru.

Prema podacima mjernih postaja, najviše kiše palo je u Stonu – čak 71,9 mm, dok je Svib kod Imotskog mjerio 70,4 mm, a Podprolog u dolini Neretve 63,3 mm.

Visoke vrijednosti zabilježene su i u Pagu (Blato) s 51,4 mm, Drnišu s 40,2 mm, Kijevu s 38,4 mm te na Velikom Rujnu na Velebitu s 37,9 mm.

Šibenik je također bio na udaru oborina – na Šubićevcu je palo 32 mm, a na Brodarici 29 mm kiše. U Vrgorcu je izmjereno 43,9 mm, dok je na području Knina palo 22,8 mm.

Nešto manje količine kiše zabilježene su uz obalu, primjerice u Živogošću (27,7 mm), Supetru na Braču (26,8 mm), Staševici (25,6 mm) i Vidu kod Metkovića (27,9 mm).

Oborina je bilo i na otocima, tako je u Novalji palo 31,5 mm, na Istu 31 mm, dok je u Staro Novalji izmjereno 20,1 mm.

Ipak do vremena pisanja ovog članka neka područja poput splitskog i sinjskog primila su tek pokoju litru kiše.

Osim oborina dan je bilježilo umjereno do jako jugo. Primjerice, u Splitu je navečer zabilježeno vrlo jako jugo prosječna brzine 14 m/s s udarima do gotovo 80 km/h.

Jugo je u Rogotinu srušilo stablo u blizini autobusnog kolodvora, zbog čega su morali intervenirati vatrogasci.

Kratkotrajan, ali intenzivan pljusak u Dubrovniku u srijedu navečer donio je kratkotrajne bujice.