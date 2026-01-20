VIDEO Barbir: "Za 20 eura u Njemačkoj kupite više nego u Hrvatskoj"

Nezavisni saborski zastupnik Damir Barbir, izabran s liste Centra, objavio je novi video u kojem se osvrnuo na rast cijena hrane i usporedbu kupovne moći građana u Hrvatskoj i Njemačkoj. U objavi Barbir postavlja pitanje koje se, kako kaže, sve češće čuje među građanima, posebno pri svakodnevnoj kupnji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"U Njemačkim supermarketima za 20 eura može se kupiti više nego u Hrvatskima"

"Jeste li se zapitali zašto se u Njemačkim supermarketima za 20€ može kupiti više proizvoda nego u Hrvatskima?", poručio je Barbir u videu. Navodi da je o toj temi govorio i u Hrvatskom saboru, gdje je premijera Andreja Plenkovića izravno pitao za objašnjenje razlike u cijenama. "Upravo sam to pitao premijera Plenkovića na sjednici Hrvatskog sabora, a nisam dobio suvisao odgovor", rekao je.

Barbir u videu ističe i podatke o inflaciji hrane, pozivajući se na Eurostat. Prema njegovim navodima, inflacija hrane u Hrvatskoj u proteklih godinu dana iznosila je 5,5%, dok je na razini Europske unije bila 3,4%. "Prema podatcima Eurostata, inflacija hrane u Hrvatskoj za proteklu godinu je bila 5,5%, a u Europskoj uniji 3,4%", navodi Barbir. Zaključuje da takav trend znači da hrana u Hrvatskoj "postaje gotovo duplo skuplja" u odnosu na prosjek EU, a posljedice tih politika, smatra, najviše osjećaju građani. "Znači da naša hrana postaje gotovo suplo skuplja u odnosu na hranu Europske unije. A danas te politike plaćaju hrvatski građani na svakoj blagajni u supermarketu", rekao je.

Pozvao građane na komentar

Na kraju videa Barbir se obratio javnosti i pozvao građane da iznesu svoje mišljenje o razlozima i odgovornosti za rast cijena. "Što vi mislite o tome?", upitao je.