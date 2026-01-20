VIDEO Barbir: "Za 20 eura u Njemačkoj kupite više nego u Hrvatskoj"

Nezavisni saborski zastupnik Damir Barbir, izabran s liste Centra, objavio je novi video u kojem se osvrnuo na rast cijena hrane i usporedbu kupovne moći građana u Hrvatskoj i Njemačkoj. U objavi Barbir postavlja pitanje koje se, kako kaže, sve češće čuje među građanima, posebno pri svakodnevnoj kupnji.
"U Njemačkim supermarketima za 20 eura može se kupiti više nego u Hrvatskima"
"Jeste li se zapitali zašto se u Njemačkim supermarketima za 20€ može kupiti više proizvoda nego u Hrvatskima?", poručio je Barbir u videu. Navodi da je o toj temi govorio i u Hrvatskom saboru, gdje je premijera Andreja Plenkovića izravno pitao za objašnjenje razlike u cijenama. "Upravo sam to pitao premijera Plenkovića na sjednici Hrvatskog sabora, a nisam dobio suvisao odgovor", rekao je.
Barbir u videu ističe i podatke o inflaciji hrane, pozivajući se na Eurostat. Prema njegovim navodima, inflacija hrane u Hrvatskoj u proteklih godinu dana iznosila je 5,5%, dok je na razini Europske unije bila 3,4%. "Prema podatcima Eurostata, inflacija hrane u Hrvatskoj za proteklu godinu je bila 5,5%, a u Europskoj uniji 3,4%", navodi Barbir. Zaključuje da takav trend znači da hrana u Hrvatskoj "postaje gotovo duplo skuplja" u odnosu na prosjek EU, a posljedice tih politika, smatra, najviše osjećaju građani. "Znači da naša hrana postaje gotovo suplo skuplja u odnosu na hranu Europske unije. A danas te politike plaćaju hrvatski građani na svakoj blagajni u supermarketu", rekao je.
Pozvao građane na komentar
Na kraju videa Barbir se obratio javnosti i pozvao građane da iznesu svoje mišljenje o razlozima i odgovornosti za rast cijena. "Što vi mislite o tome?", upitao je.