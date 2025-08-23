Veliko pojačanje za Bijele: "Oprostio se od suigrača, putuje u Hrvatsku potpisati za Hajduk"

"Hugo Guillamon došao je u Valencijin kamp oprostiti se od suigrača. Nakon toga putuje u Hrvatsku potpisati za Hajduk Split", objavio je na X-u španjolski Chiringuito. Hajduku dolazi 25-godišnji defenzivac koji prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati na poziciji stopera i zadnjeg veznog.

Prema istom izvoru, Guillamón je u rujnu 2022. vrijedio najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Sada je Marca otkrila detalje posla.ih prekršajnih mjera, piše Index.

Stiže besplatno

"Hugo Guillamón karijeru nastavlja u Hrvatskoj. Valencia je postigla dogovor o raskidu ugovora s veznjakom koji nije bio u planovima trenera Carlosa Corberána i koji je od početka priprema bio odvojen od prve momčadi. Nakon raskida s klubom s Mestalle, Guillamón je dogovorio suradnju s Hajdukom Split za naredne sezone. Njegovim odlaskom u Valenciji je od igrača koje je Corberán označio za izlaz ostao samo Sergi Canós", piše Marca i dodaje:

"Guillamón je u Valenciji proveo više od deset godina, od najmlađih kategorija do prve momčadi. Bio je i u kadru Španjolske za SP u vrijeme dok je nosio dres kluba s Mestalle. No, nakon Svjetskog prvenstva u Kataru njegov razvoj potpuno je zastao i klub ga je odlučio pustiti", pišu Španjolci.

Guillamón je s Valencijom imao ugovor do idućeg ljeta, ali ga je klub pustio tako da mu je isplatio dio godišnje plaće, navodi Valencijin insajder Hector Gomez. "Valencija će tako uštedjeti od 500 do 600 tisuća eura", napisao je na X-u. Prema referentnom Capologyju, Guillamón je u Valenciji imao godišnju plaću 1.92 milijuna eura bruto ili 920 tisuća eura neto.