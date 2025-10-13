Veliko pojačanje stiglo u KK Split

Košarkaški klub Split doveo je novo pojačanje – 27-godišnjeg hrvatskog reprezentativca Darija Drežnjaka. Krilni centar visok 204 centimetra stiže na Gripama nakon što je sezonu započeo u španjolskom Rio Breogánu, no ondje nije dobivao dovoljno minutaže pa je odlučio potražiti novu sredinu.

Iskustvo iz više liga

Drežnjak je karijeru započeo u matičnom Širokom, a zatim je nosio dres Zadra, u kojem je proveo tri sezone i odigrao svoju najbolju košarku. Nakon toga okušao se u inozemstvu – u Napoliju, Cremoni, ciparskom Keravnosu te spomenutom Rio Breogánu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Već dugo smo Split i ja bili u nekim kombinacijama, ali evo sada se sve poklopilo. Dolazim u kvalitetnu sredinu o kojoj se sve zna, riječi su suvišne. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi da ostvarimo zacrtane ciljeve", izjavio je Drežnjak nakon potpisa ugovora sa Žutima.

Splitova trenutna situacija

Momčad Splita loše je otvorila ABA ligu s dva poraza u prva dva kola, dok u domaćem prvenstvu bilježi dvije pobjede i jedan poraz. Dolazak Drežnjaka trebao bi donijeti dodatnu širinu i kvalitetu u rotaciji te pomoći Splićanima da se rezultatski oporave nakon slabijeg ulaska u sezonu.