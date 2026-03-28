Veliki zaokret: EU uvodi kontrole na granicama i brže deportacije

Stroži europski propisi o azilu u Njemačkoj prošli su svoju posljednju prepreku. Bundesrat, savezno vijeće koje predstavlja svih 16 njemačkih saveznih zemalja, dalo je u petak zeleno svjetlo za te propise.

Ključna točka reforme, koja će stupiti na snagu u cijeloj Europskoj uniji 12. lipnja, su obvezne provjere identiteta za dolaske na vanjske granice EU, javlja Njemačka novinska agencija (dpa).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Granični postupci planirani su za osobe iz zemalja podrijetla s niskom stopom prihvaćanja azila.

Kao zemlja u srcu Europe, ovi postupci na vanjskim granicama utječu na Njemačku samo u međunarodnim zračnim lukama i morskim lukama, piše Fenix magazin.

Ako se zahtjevi za azil odbiju, podnositelji zahtjeva mogu biti deportirani izravno iz zračnih luka i luka.

Postupci za tražitelje azila koji su već podnijeli zahtjev u drugoj državi članici EU bit će kraći. Premještanje podnositelja zahtjeva u državu odgovornu za njihove postupke bit će moguće dulje vrijeme.

Sekundarni migracijski centri

Njemačke savezne zemlje mogu osnovati takozvane sekundarne migracijske centre s obvezom boravka. U tim će centrima biti smještene osobe koje napuštaju Njemačku jer je za njihove postupke odgovorna neka druga zemlja EU.

Zemlje koje su pod velikim pritiskom na vanjskim granicama EU u budućnosti će moći prebaciti neke od svojih tražitelja azila u druge države članice EU.

Njemačka ove godine neće morati nikoga prihvatiti putem ovog mehanizma solidarnosti, također i zato što je prethodnih godina primila mnoge tražitelje azila i izbjeglice iz Ukrajine.

Oporbeni Zeleni kritizirali su nove propise kao najveće pooštravanje od 1993. godine, piše Fenix magazin.

Iako se europska pravila moraju provoditi, vlada kršćanskih demokrata i socijaldemokrata iskoristila je svoj diskrecijski prostor za pretjeranu strogost, rekli su Zeleni.