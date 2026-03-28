Veliki zaokret: EU uvodi kontrole na granicama i brže deportacije

Stroži europski propisi o azilu u Njemačkoj prošli su svoju posljednju prepreku. Bundesrat, savezno vijeće koje predstavlja svih 16 njemačkih saveznih zemalja, dalo je u petak zeleno svjetlo za te propise.
Ključna točka reforme, koja će stupiti na snagu u cijeloj Europskoj uniji 12. lipnja, su obvezne provjere identiteta za dolaske na vanjske granice EU, javlja Njemačka novinska agencija (dpa).
Granični postupci planirani su za osobe iz zemalja podrijetla s niskom stopom prihvaćanja azila.
Kao zemlja u srcu Europe, ovi postupci na vanjskim granicama utječu na Njemačku samo u međunarodnim zračnim lukama i morskim lukama, piše Fenix magazin.
Ako se zahtjevi za azil odbiju, podnositelji zahtjeva mogu biti deportirani izravno iz zračnih luka i luka.
Postupci za tražitelje azila koji su već podnijeli zahtjev u drugoj državi članici EU bit će kraći. Premještanje podnositelja zahtjeva u državu odgovornu za njihove postupke bit će moguće dulje vrijeme.
Sekundarni migracijski centri
Njemačke savezne zemlje mogu osnovati takozvane sekundarne migracijske centre s obvezom boravka. U tim će centrima biti smještene osobe koje napuštaju Njemačku jer je za njihove postupke odgovorna neka druga zemlja EU.
Zemlje koje su pod velikim pritiskom na vanjskim granicama EU u budućnosti će moći prebaciti neke od svojih tražitelja azila u druge države članice EU.
Njemačka ove godine neće morati nikoga prihvatiti putem ovog mehanizma solidarnosti, također i zato što je prethodnih godina primila mnoge tražitelje azila i izbjeglice iz Ukrajine.
Oporbeni Zeleni kritizirali su nove propise kao najveće pooštravanje od 1993. godine, piše Fenix magazin.
Iako se europska pravila moraju provoditi, vlada kršćanskih demokrata i socijaldemokrata iskoristila je svoj diskrecijski prostor za pretjeranu strogost, rekli su Zeleni.