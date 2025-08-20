Veliki preokret: Duje Slatina (16) napušta Hajduk i seli u Inter

Nogometni svijet danas je iznenadila vijest najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizija Romana – Duje Slatina (16), kapetan kadetske momčadi Hajduka, napušta Poljud i karijeru nastavlja u milanskom Interu.

Još krajem srpnja činilo se kako će talentirani desni bek ostati u Hajduku. Tada je potpisao profesionalni stipendijski ugovor do 2027. godine, a vijest je dočekana kao potvrda da splitski klub uspijeva zadržati jednog od najistaknutijih talenata svoje Akademije. No, prema Romanu, Slatinov odlazak u Inter zapravo nikada nije bio upitan.

Zasad nije poznato koliki će iznos Hajduk zaraditi na ovom transferu, no svakako mu pripada naknada za obuku i razvoj igrača.

⚫️🔵🇭🇷 Inter have signed 2009 born Croatian right back Duje Slatina from Hajduk Split, all sealed. Story from May, now confirmed. pic.twitter.com/t7wumiLLSu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Slatina je prošao sve mlađe kategorije Hajduka te posljednjih godina bio jedan od najvažnijih igrača Akademije. Prošle sezone odigrao je 28 utakmica za kadete, od čega 26 u početnoj postavi, a postigao je i pet pogodaka. Hajdukovi kadeti sezonu su završili kao viceprvaci Hrvatske.

Osim u dresu Hajduka, Slatina je redovito nastupao i za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije te dosad skupio devet nastupa za U-15 i U-16 selekciju, pri čemu je zabio jedan gol protiv Maroka.

Romano je vijest potvrdio i na društvenim mrežama uz poruku:

“Inter je potpisao 16-godišnjeg hrvatskog desnog beka Duju Slatinu iz Hajduka, sve je dogovoreno. Priča iz svibnja sada je potvrđena.”

Za Slatinu ovo je veliki iskorak u karijeri, dok Hajduk ostaje bez još jednog mladog talenta koji je privukao pažnju europskih velikana.