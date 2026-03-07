VELIKI POREMEĆAJ U ZRAČNOM PROMETU Svi letovi za Dubai otkazani do daljnjega: "Putnici imaju dvije mogućnosti"

Svi letovi prema Dubaiju i iz njega su obustavljeni do daljnjega, objavila je zrakoplovna kompanija Emirates.

Putnici su zamoljeni da ne dolaze u zračnu luku, a iz kompanije poručuju kako će nove informacije objaviti čim budu dostupne.

– Zahvaljujemo našim korisnicima na razumijevanju i strpljenju. Sigurnost naših putnika i posade naš je najveći prioritet i neće biti dovedena u pitanje – poručili su iz Emiratesa.

Putnici koji su imali rezervirane letove u razdoblju od 28. veljače do zaključno 31. ožujka imaju dvije mogućnosti.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. ⚠️Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Prva opcija je promjena termina putovanja, odnosno rezervacija mjesta na drugom letu prema željenom odredištu za putovanje najkasnije do 30. travnja. Putnici koji su kartu kupili preko turističke agencije trebaju se obratiti agenciji, dok se oni koji su kartu kupili izravno kod kompanije trebaju javiti putem službene stranice Emiratesa.

Druga opcija je povrat novca za kupljenu kartu. Putnici koji su kartu kupili izravno kod kompanije mogu zatražiti povrat putem online obrasca za refundaciju, dok se oni koji su kartu kupili preko agencije trebaju obratiti svojoj agenciji.

Iz Emiratesa također pozivaju putnike da provjere i ažuriraju svoje kontakt podatke u sustavu rezervacija, kako bi na vrijeme dobivali sve obavijesti o promjenama.

Zbog obustave letova privremeno su zatvorene i sve gradske lokacije za prijavu na let (city check-in) diljem Dubaija, do daljnjega.