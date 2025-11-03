Veliki interes za 'misterioznim' paketima u Cityju: "Da bar dobijem PlayStation"

Kako je ranije najavljeno, start-up tvrtka King Colis danas je otvorila svoju pop-up trgovinu na prvom katu City Centera One. Posjetitelji su mogli birati između dvije kategorije paketa – standardnih i premium.

Standardni paket stoji 2,49 eura za 100 grama, dok je premium verzija nešto skuplja – 2,99 eura za 100 grama. Pravila su jednostavna: kupci imaju deset minuta da odaberu svoje pakete, bez otvaranja prije kupnje, a zatim slijedi trenutak istine – otkrivanje sadržaja.

“Misterija je u tome što ne znate što ćete dobiti. Možete platiti nešto sitno, a dobiti nešto vrijedno. Riječ je o paketima koji nisu isporučeni – tvrtka ih je otkupila i sada ih prodaje. Imamo deset minuta za kupnju, a moja želja je pronaći MacBook”, rekla je jedna Splićanka.

“Ako platite 15 eura, možete preskočiti red. Ja se nadam PlayStationu”, dodao je jedan Splićanin, dok je njegov prijatelj poželio pronaći sat.

No, iako je interes bio velik, neki posjetitelji izrazili su nezadovoljstvo zbog kašnjenja početka prodaje.

Iz City Centera One objasnili su kako su pripreme bile završene na vrijeme, ali je došlo do logističkih poteškoća na strani zakupca:

“City Center One je, prema dogovoru, sve pripremio za današnji dolazak King Colisa. Nažalost, zakupac je javio da će, zbog logističkih poteškoća, otvorenje pop-up trgovine biti odgođeno za nekoliko sati. Hvala svima na strpljenju i razumijevanju", poručili su.