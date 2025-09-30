Close Menu

Veliki dan za Šoltu: Orangina zaplovila i povezala otok sa Splitom u samo 25 minuta

Novi katamaran, rađen upravo za liniju Split-Rogač-Milna, odradio je svoju prvu vožnju

Točno 25 minuta bilo je potrebno od Lučke kapetanije u Splitu do pristaništa u Rogaču na Šolti. Krenuo je katamaran Orangina, najnovija akvizicija obitelji Naranča, točno u 14.30 sati iz Splita na svoju prvu vožnju, a već u 15 sati šetali smo pristaništem na Šolti. Malo je reći da su putnici oduševljeni novim katamaranom ovog prijevoznika iz Krila Jesenice. Stigao je, kako se ono kaže, "ispod čekića", a od danas će svakodnevno povezivati Split sa Šoltom i Bračem. Dva puta u jednom, dva puta u drugom smjeru. 

Orangina ima kapacitet 284 putnika, dug je 33, a širok 8.5 metara. Maksimalna brzina mu je 30 čvorova. Izgrađen je u Singapuru posebno za liniju Milna - (Stomorska) - Rogač - Split, a upravo danas je potpisan ugovor između Krilo Shipping Company (KSC) i Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz. Potpise na ugovor stavili su Jure Naranča, vlasnik tvrtke KSC i ravnateljica Agencije Paula Vidović.

„Ponosni smo što smo danas predstavili naš najnoviji katamaran KSC Orangina i time dodatno osnažili kvalitetu i pouzdanost pomorskog prijevoza na Jadranu. Kao obiteljska tvrtka koja generacijama živi s morem, vjerujemo da je ulaganje u moderne brodove ulaganje u budućnost naših otoka i obalnih zajednica, kao i u stabilnost poslovanja. Ovaj katamaran nije samo novo plovilo u našoj floti, već i simbol predanosti sigurnosti, ekologiji, udobnosti i inovacijama u pomorskom prijevozu“, kazao je Jure Naranča pod čijim zapovjedništvom je Orangina i uplovila danas u Rogač. 

„Drago mi je da se brodar upustio u pothvat gradnje novog broda i isti uspješno realizirao te je odabran kao najpovoljniji ponuditelj na natječaju za liniju za Rogač. Vjerujem da će putnici biti zadovoljni. Želim posadi i Orangini mirno more“, istaknula je Paula Vidović.

Zadovoljan je novim katamaranom i načelnik Općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić

"Ovaj brodar je do sada dobro održavao liniju, nadamo se da će tako biti i ubuduće. Otočanima je brod život. Dica otočana idu u srednju školu i na fakultet u Split. Jutarnja linija je popunjena dobro jer se ide u školu, na fakultet, u doktora... Vezani smo sa Splitom i ova linija, zajedno s trajektima - nam održava život", kazao nam je Cecić-Karuzić. 

Svoje dojmove s nama je podijelila i Biserka Bilankov, prva putnica, žena koja je prva nogom kročila u svojstvu putnika na ovaj brod. I nagrađena je lijepim buketom cvijeća, a ova vožnja sigurno će joj ostati u sjećanju. 

"Fantastičan je, ali i inače obožavam ovu ekipu. Česta sam putnica, umirovljenica sam i živim na Šolti. Katamaran je veći i bolji, mogu reći da je dobila Šolta nešto veliko", kazala nam je. 

Inače, na katamaranu smo zatekli i mladu ekipu, onu koja se iz škole vraća u svoje domove. I cure su zadovoljne novim katamaranom koji ih ujutro prebaci do Splita u školu. 

"Odličan je, ali nama je bio dobar i stari", skromne su cure. Dodaju da se na onome prije moglo i - leći. Razumijemo ih, ujutro u 7 sati, kad idu put škole u Splitu valja još malo ubit oko. 

Inače, za vrijeme vožnje od Splita do Rogača putnike je zabavljao Boris Oštrić, a bilo je, kako i priliči, ića i pića. 

