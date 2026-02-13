Veliki dan u Thompsonovoj obitelji: Za sve je zaslužan njegov sin, pjevač ne može sakriti sreću

Pjevač Marko Perković Thompson u četvrtak je prisustvovao svečanoj promociji svog najstarijeg sina, Šimuna Petra, koji je uspješno završio studij agroekologije. Thompson je promociju, koja je održana na Agronomskom fakultetu, s ponosom pratio iz prvih redova, okružen članovima obitelji i bliskim prijateljima.

Tom prilikom privukao je veliku pozornost okupljenih. Iako je njegov dolazak bio isključivo obiteljskog karaktera, pjevač nije odbio susret s okupljenim obožavateljima te se fotografirao sa svima koji su mu prišli, piše Stijena.info. Pjevač je oduvijek bio samozatajan o privatnom životu, no poznato je da je prije više od 20 godina našao ljubav sa sadašnjom suprugom, Kanađankom hrvatskih korijena Sandrom Rogić.

Upoznali su se na njegovu koncertu u Kanadi te se i zaljubili. Iako je on već bio u braku prije toga, uspio je dobiti crkveno poništenje braka od Međubiskupijskog crkvenog suda u Splitu te su sudbonosno da izgovorili u Crkvi sv. Ilije u Kljacima nedaleko od Čavoglava.

Svadba je održana na Valentinovo 2006., tri godine nakon što su sklopili civilni brak. Supružnici imaju petero djece. Prvo dijete, sina Šimuna Petra, dobili su 2003., dvije godine kasnije stigao im je i sin Ante Mihael, a onda i tri kćeri - 2007. su dobili Divu Mariju, a 2010. blizanke Katarinu i Cvitu, prenosi Story.