VELIKA TRAGEDIJA Požar u stambenoj zgradi odnosi živote pet mladih osoba

Pet osoba, među kojima su možda i maloljetnici, poginulo je, a četiri su lakše ozlijeđene u požaru koji je u ponedjeljak navečer izbio u stambenoj zgradi u Manlleuu, gradu na sjeveroistoku Katalonije.

Požar je započeo u ostavi peterokatnice, a žrtve nisu uspjeli pobjeći iz zahvaćenog prostora.

Regionalni vatrogasci izvijestili su da je identifikacija poginulih, od kojih su neka bila karbonizirana, planirana za utorak ujutro. Katalonska policija Mossos d’Esquadra pokrenula je istragu kako bi utvrdila uzrok tragedije.

L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny. Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026