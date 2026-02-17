Close Menu

VELIKA TRAGEDIJA Požar u stambenoj zgradi odnosi živote pet mladih osoba

Požar je započeo u ostavi peterokatnice, a žrtve nisu uspjeli pobjeći iz zahvaćenog prostora

Pet osoba, među kojima su možda i maloljetnici, poginulo je, a četiri su lakše ozlijeđene u požaru koji je u ponedjeljak navečer izbio u stambenoj zgradi u Manlleuu, gradu na sjeveroistoku Katalonije.

Požar je započeo u ostavi peterokatnice, a žrtve nisu uspjeli pobjeći iz zahvaćenog prostora.

Regionalni vatrogasci izvijestili su da je identifikacija poginulih, od kojih su neka bila karbonizirana, planirana za utorak ujutro. Katalonska policija Mossos d’Esquadra pokrenula je istragu kako bi utvrdila uzrok tragedije.

 

