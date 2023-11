Velika eksplozija na slapovima Niagare!

Vozilo je eksplodiralo na mostu koji povezuje SAD i Kanadu u blizini slapova Niagare, objavio je FBI. Incident se dogodio na Rainbow Bridgeu dan prije Dana zahvalnosti u SAD-u, jednog od najprometnijih dana u godini.

"Budući da je ova situacija promjenjiva, ovo je sve što možemo reći u ovom trenutku", rekao je FBI u priopćenju. Vozilo je pokušavalo ući u SAD kada je eksplodiralo. Svi granični prijelazi trenutno su zatvoreni do daljnjega, kažu dužnosnici.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul također je potvrdila da je došlo do incidenta.

"Državne agencije su na licu mjesta i spremne pomoći", objavila je na X-u, bivšem Twitteru.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge

ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.

Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5

