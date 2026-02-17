Velika Britanija sprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 i zatvara pravnu rupu za AI chatbotove

Velika Britanija mogla bi već ove godine zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina, po uzoru na Australiju, te istodobno izmijeniti zakon kako bi i AI chatbotovi podlijegali strožim sigurnosnim pravilima.

Australija je u prosincu postala prva država koja je uvela takvu zabranu, onemogućivši pristup maloljetnicima platformama poput TikToka, YouTubea, Instagrama i Facebooka. Njezin potez potaknuo je rasprave i u drugim zemljama, koje razmatraju slične mjere zbog sve veće zabrinutosti za mentalno zdravlje i sigurnost djece na internetu.

Vlada premijera Keira Starmera prošlog je mjeseca pokrenula javne konzultacije o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Nakon njih planira izmjene zakonodavstva kako bi se nova pravila mogla provesti u roku od nekoliko mjeseci.

Iako platforme poput TikToka, Facebooka i Snapchata formalno zahtijevaju da korisnici imaju najmanje 13 godina za otvaranje računa, organizacije za zaštitu djece tvrde da su postojeće provjere dobi nedostatne. Službeni podaci iz više europskih zemalja pokazuju da velik broj djece mlađe od 13 godina već koristi društvene mreže.

Dodatno, britanski Zakon o online sigurnosti iz 2023., iako jedan od najstrožih zakona te vrste, trenutačno ne obuhvaća privatne interakcije jedan na jedan s AI chatbotovima ako se sadržaj ne dijeli s drugim korisnicima. Tu pravnu prazninu vlada namjerava zatvoriti.

Ministrica tehnologije Liz Kendall upozorila je da si Velika Britanija ne može dopustiti dugotrajne regulatorne propuste, osobito nakon što je zakonu trebalo gotovo osam godina da stupi na snagu. Istaknula je zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima djeca razvijaju individualne odnose s AI sustavima koji nisu dizajnirani s posebnim naglaskom na njihovu sigurnost.

Vlada planira predstaviti konkretne prijedloge prije lipnja, a tehnološke kompanije bit će odgovorne za usklađivanje svojih sustava s novim pravilima.