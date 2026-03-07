Večeras u Splitu "Ćakula s legendama": Gostuju Radojka Šverko, Blanka Vlašić i Feđa Klarić, u glazbenom dijelu Teo Grčić

Portal Dalmacija Danas slavi svoj 9. rođendan posebnim događajem pod nazivom “Ćakula s legendama”, koji će se s početkom u 18 sati održati u Gradskom kazalištu mladih u Splitu. U opuštenoj atmosferi razgovora i prisjećanja voditelji Joško Elezović i Rade Popadić ugostit će troje iznimnih ljudi koji su obilježili hrvatski sport, umjetnost i kulturu – Blanku Vlašić, Feđu Klarića i Radojku Šverko.

UI glazbenom dijelu nastupa Teo Grčić, splitski glazbenik koji je prošli tjedan održao uspješan solistički koncert u Lori.

Sva mjesta su već rezervirana

Događaj nije otvoren za javnost, sva mjesta su rezervirana, a mi smo povodom sutrašnjeg Dana žena sačuvali 10 mjesta za vjerne čitateljice o čemu pročitajte na našem Faebooku. Svi koji su rezervirali svoje mjesta moraju doći najkasnije do 17:50, a kartu će na temelju rezervacije dobiti na ulazu.

Publika će imati priliku iz prve ruke čuti zanimljive životne priče, anegdote iz karijere te razmišljanja o uspjesima, izazovima i vremenu koje je oblikovalo njihove profesionalne i osobne putove.

Blanka Vlašić – simbol jedne sportske ere

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena, splitska visašica Blanka Vlašić ostavila je dubok trag u svjetskoj atletici. Tijekom karijere osvojila je čak dva svjetska zlata na otvorenom (2007. u Osaki i 2009. u Berlinu), srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. te broncu u Riju 2016. godine.

Poznata po svojoj karizmi, upornosti i prepoznatljivom slavlju nakon uspješnog skoka, Vlašić je godinama bila među dominantnim figurama svjetske atletike. Njezin osobni rekord od 208 centimetara svrstava je među najbolje visašice u povijesti ove discipline. Osim sportskih rezultata, Blanka je poznata i po svojoj snažnoj osobnosti, otvorenosti i životnim pričama koje nadilaze granice sporta.

Feđa Klarić – kroničar Splita kroz objektiv

Ime Feđe Klarića gotovo je sinonim za fotografsku kroniku Splita posljednjih desetljeća. Dugogodišnji fotoreporter Slobodne Dalmacije svojim je objektivom zabilježio tisuće prizora iz svakodnevice grada, od velikih povijesnih trenutaka do malih, intimnih scena života na ulicama Splita i Dalmacije.

Klarićeve fotografije često nose snažnu emocionalnu i dokumentarnu vrijednost. Njegovi kadrovi splitske rive, sportskih slavlja, političkih previranja ili običnih ljudi u svakodnevnim situacijama postali su trajni vizualni zapis jednog vremena. Mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih kroničara dalmatinske stvarnosti kroz fotografiju.

Radojka Šverko – glas koji traje desetljećima

Radojka Šverko jedna je od najvećih vokalnih diva hrvatske glazbene scene. Njezina iznimna interpretacija i snažan glas obilježili su desetljeća domaće zabavne i festivalske glazbe.

Publika je pamti po brojnim nastupima na festivalima poput Splitskog festivala i Melodija Jadrana, ali i po međunarodnim uspjesima – među ostalim, po pobjedi na prestižnom festivalu u Rio de Janeiru 1978. godine. Njezine interpretacije odlikuju se iznimnom emocionalnošću, tehničkom perfekcijom i snažnom scenskom prisutnošću.

I danas, desetljećima nakon početka karijere, Šverko ostaje jedan od najcjenjenijih vokala hrvatske glazbene scene, a njezini nastupi i dalje plijene pažnju publike.

Večer razgovora, uspomena i inspiracije

“Ćakula s legendama” zamišljena je kao večer u kojoj će publika imati priliku upoznati goste iz drugačije, osobnije perspektive. Kroz razgovor s voditeljima Joškom Elezovićem i Radom Popadićem, gosti će podijeliti priče iz svojih karijera, ali i životna iskustva koja su ih oblikovala.

Deveti rođendan portala Dalmacija Danas tako će biti obilježen na poseban način – susretom s ljudima čiji su rad i talent ostavili dubok trag u hrvatskom društvu. Večerašnja “Ćakula” donosi priliku za inspirativan razgovor, prisjećanje na velike trenutke i slavlje jednog portala koji je tijekom devet godina postao važan glas Dalmacije.