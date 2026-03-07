Veća opasnost od raka dojke? Liječnici upozoravaju na srčane bolesti kod žena

Mnoge žene kao najveću zdravstvenu prijetnju navode rak dojke, no liječnici upozoravaju da postoji još veći rizik za zdravlje. "Srčane bolesti nisu ni rijetka pojava ni daleka prijetnja. One su najveća opasnost s kojom se većina žena suočava u životu", upozorava kardiologinja dr. Chippy Ajithan za EatingWell. Ipak, dobra je vijest da svakodnevne životne navike mogu značajno pridonijeti očuvanju zdravlja.

"Mislim da mnoge žene i dalje smatraju da su srčane bolesti muška boljka", kaže kardiologinja dr. Sandra Tsai. Podaci pokazuju da samo 44 posto žena prepoznaje bolesti srca kao najveću prijetnju svome zdravlju. U jednom nacionalnom istraživanju samo 22 posto liječnika opće prakse i 42 posto kardiologa reklo je da se osjećaju iznimno dobro pripremljenima za procjenu rizika od srčanih bolesti kod žena, piše Index.

Žene često istodobno osjećaju više simptoma

Simptomi srčanog udara kod žena ponekad se razlikuju od onih kod muškaraca, zbog čega ih je lakše zanemariti. "Ponekad se to ne osjeća kao klasična bol - može biti riječ o stezanju, težini ili nelagodi", objašnjava kardiologinja dr. Anais Hausvater.

Žene često istodobno osjećaju više simptoma, poput nedostatka zraka, mučnine ili povraćanja, umora te boli koja se širi u ruku, vrat ili čeljust. Zbog toga simptome ponekad pripisuju manje ozbiljnim stanjima, poput žgaravice ili gripe, pa odgađaju traženje hitne pomoći.

"Velika većina srčanih bolesti može se spriječiti i liječiti"

Uz uobičajene čimbenike rizika, žene imaju i neke specifične zdravstvene okolnosti koje mogu povećati opasnost od bolesti srca. Dr. Tsai ističe da su komplikacije u trudnoći, poput gestacijskog dijabetesa, preeklampsije ili prijevremenog poroda, povezane s kasnijim srčanim problemima.

Rana menopauza prije 45. godine također povećava rizik, kao i hormonalne promjene nakon menopauze. "Pad razine estrogena može pogoršati razinu kolesterola te povećati nakupljanje masnog tkiva u području trbuha, inzulinsku rezistenciju i krvni tlak", pojašnjava dr. Ajithan.

Stručnjaci naglašavaju da se većina srčanih bolesti može spriječiti zdravim životnim navikama. "Voljela bih da više žena zna da se velika većina srčanih bolesti može spriječiti i liječiti", naglašava dr. Hausvater.

Dijetetičarka Ashley Kitchens navodi: "Ono što jedemo utječe na naš krvni tlak, kolesterol, šećer u krvi i težinu, a sve su to čimbenici rizika za srčane bolesti." Redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, upravljanje stresom i izbjegavanje duhanskog dima dodatno pomažu u očuvanju zdravlja srca.