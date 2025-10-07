Važna obavijest za dio stanara splitske ulice: Uskoro će vam nestati vode, napunite kante

Iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. izdali su obavijest potrošačima vode na području Splita, predio Žnjan, ulica Put Žnjana, ulica Katarine Zrinjske, ulica 15. studenog 1991 da će im zbog radova na vodovodnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 07.10.2025. (utorak) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati Pozivni centar VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - izvijestili su iz VIK-a.

Autocisterna sa pitkom vodom će biti dostupna na lokaciji na zemljanom parkingu u ulici 15. studenog 1991.