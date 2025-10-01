Vatrogasci u Splitu i okolici gasili požare i uklanjali stabla

Splitski vatrogasci imali su tijekom jučerašnjeg dana i noći nekoliko intervencija na području grada i županije.
Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita od 30. rujna do 1. listopada 2025. odradila je tri intervencije. U poslijepodnevnim satima uklanjali su grane koje su prijetile padom na Putu Duilova, zatim su izašli na dojavu o dimu na Mažuranićevom šetalištu te navečer gasili požar smeća u napuštenom objektu u Ivankovoj ulici.
Na širem području županije također je zabilježeno nekoliko intervencija. DVD Okrug uklanjao je stablo koje je palo na javnu površinu, dok su vatrogasci DVD-a Mladost u Kaštel Sućurcu otvarali vrata u trgovačkom centru. U Kaštel Štafiliću gasio se požar grila uz objekt, a DVD Supetar imao je intervenciju na požaru smeća u pomoćnom objektu hotela.
Županijski vatrogasni operativni centar izvješće zaključuje kako su sve intervencije odrađene uspješno i bez ozlijeđenih osoba.