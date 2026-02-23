Vatrogasci u Podstrani vježbali evakuaciju vrtića, potom gasili požar otvorenog prostora

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana danas su proveli vježbu evakuacije i gašenja požara u dječjim vrtićima Mali mornari u Grljevačkoj i Zvonimirovoj ulici.

Riječ je o redovnim preventivnim aktivnostima s ciljem podizanja razine sigurnosti djece i djelatnika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali i mališani koji su, uz pomoć vatrogasaca, učili kako se pravilno ponašati u slučaju požara. Iz JVP-a su zahvalili „malim vatrogaskinjama i vatrogascima“ na suradnji i ozbiljnosti tijekom provedbe vježbe.

Osim edukativnog dijela dana, vatrogasci su imali i stvarnu intervenciju. U poslijepodnevnim satima zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora. Na teren su odmah upućena tri vatrogasca s jednim vozilom.

Brzom i učinkovitom reakcijom požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se proširio na obližnju borovu šumu, čime je spriječena veća materijalna šteta i potencijalno ugrožavanje okoliša.

Iz postrojbe poručuju kako nastavljaju s preventivnim aktivnostima i apeliraju na građane na oprez, osobito kada je riječ o rukovanju vatrom na otvorenom prostoru.