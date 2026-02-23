Vatrena večer nad morem: Spektakularan zalazak sunca na trogirskom području

Spektakularan zalazak sunca obojio je nebo iznad trogirskog akvatorija u nijansama crvene, narančaste i zlatne, ostavljajući bez daha sve koji su se u tom trenutku zatekli uz more. Horizont se pretvorio u vatrenu kulisu, dok su se tamne siluete otočića i obale stapale s mirnom površinom mora.

U predvečerje je nebo postupno prelazilo iz toplih narančastih tonova u duboke crvene nijanse, stvarajući dojam kao da se sunce polako utapa u more. Površina mora reflektirala je svaku promjenu boje, a lagani valovi dodatno su naglašavali igru svjetlosti.

Ovakvi prizori česti su na području Trogir i njegove okolice, no svaki put iznova privlače poglede šetača, ribara i turista. Posebno su dojmljivi tijekom stabilnih vremenskih prilika, kada vedro nebo omogućuje punu raskoš boja.