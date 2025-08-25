Vandali ponovno napali Marjan: Zapiljena mlada stabla pinija i uništeni oleandri

Park-šuma Marjan ponovno je bila na meti vandala. Kako su objavili iz Javne ustanove, tijekom vikenda nepoznate osobe uništile su mlade pinije i oleandre na predjelu Sturine, istočno od Spomenika žrtvama obrane Splita, kod prilaza plaži Kašjuni.

"Jedna ili više nepoznatih osoba zapilali su mlada stabla novoposađenih pinija te ih prepustili polaganom odumiranju. Također, uništeno je i nekoliko oleandara koji su sprječavali parkiranje na toj nekad pošumljenoj površini", navode iz Park-šume Marjan.

Čuvar prirode napravio je zapisnik o zatečenom stanju te pozvao policiju, koja je obavila očevid. Iz ustanove apeliraju na građane i posjetitelje da dojave ako imaju bilo kakva saznanja o počiniteljima. "Molimo sve građane i ljubitelje Marjana koji su možda vidjeli osobe koje se mogu dovesti u svezu s ovim bezobzirnim i bezrazložnim uništavanjem prirode da nam se jave ili da o tome obavijeste izravno policiju", poručuju.

"Ovakvi sramotni događaji neće nas pokolebati"

Ovo nije prvi takav slučaj. Prošle godine na isti način uništena su čak 62 stabla. "Nakon što nam je nezapamćena oluja polomila tisuće stabala, sada su se vandali okomili na tek posađene mlade pinije i oleandre", podsjećaju iz Park-šume.

Unatoč sramotnim napadima na prirodu, poručuju kako ih to neće obeshrabriti. "Ovakvi sramotni događaji neće nas pokolebati da nastavimo s ozelenjavanjem Marjana i vraćanjem prirodi svih devastiranih površina u Park-šumi Marjan", stoji u objavi.