Užasni detalji ubojstva na Kupi: Namamio ga i ubio, pomogla mu žena. A sve zbog BMW-a

Nakon deset mjeseci opsežne istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv 24-godišnjeg J.U. (24) zbog brutalnog ubojstva Amara Sofića (34), državljanina BiH koji je u Hrvatsku došao raditi kao električar. Motiv? Krađa njegovog automobila marke BMW.

Mladić se tereti da je Amara omamio alkoholom i tabletama, brutalno pretukao i u besvjesnom stanju bacio u rijeku Kupu, gdje se nesretni muškarac utopio. Sve to napravio je, navodi tužiteljstvo, kako bi se domogao njegova vozila.

U priču je bila upletena i 31-godišnja žena, protiv koje je također podignuta optužnica. Iako je znala da je Amar ubijen, koristila je lažni kupoprodajni ugovor kako bi BMW prepisala na sebe. Tereti je se za krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja i neprijavljivanje kaznenog djela.

Tri dana tragali za tijelom

Zločin se dogodio početkom studenoga prošle godine na području Karlovca. Istraga je pokazala da je Sofić doveden u stanje bespomoćnosti, potom pretučen i ozlijeđen, a zatim bačen u rijeku. Njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Nestanak je prijavljen 11. studenoga 2024.

Ubojica je u to vrijeme već bio uhićen zbog sitnih krađa, a tek kasnije je razotkrivena njegova uloga u ovom teškom zločinu. Policija navodi kako je ubojstvo počinjeno na podmukao način i iz koristoljublja, piše KAportal.

U početku su istražitelji s krivotvorenjem dovodili u vezu i jednog 43-godišnjaka, ali se protiv njega vodi zaseban postupak jer se smatra da nije znao za ubojstvo.

O pokojnom Amaru Sofiću, električaru iz Zenice, njegovi poznanici govore samo najbolje: kao o dobrom, radišnom i poštenom mladiću koji je došao u Hrvatsku tražeći bolji život.