UŽAS U KARLOVCU U stanu pronađena mrtva žena

U stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu policajci pronašli tijelo 33-godišnjakinje, objavila je PU karlovačka.
Mrtvu ženu policija je pronašla u ponedjeljak navečer, nakon što su zaprimili dojavu.
Kako doznajemo, smrt nije nastupila u ponedjeljak, odnosno žena je duže vrijeme mrtva. Više detalja bit će poznato nakon obdukcije.
"Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja", priopćili su iz policije.
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
0
4
0