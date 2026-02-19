Užas na Jahorini, dijete palo sa žičare: "Pomoć je stigla u najkraćem mogućem roku"

Jučer je na Jahorini dijete ispalo sa žičare prilikom čega je teško povrijeđeno, ali nije u životnoj opasnosti.

Javnost je bila šokirana videozapisom s Jahorine na kojem se vidi dijete u punoj skijaškoj opremi dok visi sa žičare, a zatim i pada na tlo s velike visine, piše Klix.

Dijete zadobilo prijelom bedrene kosti

Neslužbene informacije jučer govorile su da je dijete stabilno i da ima ozljedu noge, no danas su iz bolnice "Srbija", gdje je smješten, otkrili detalje o djetetovu zdravstvenom stanju.

Iz ove bolnice su za BN potvrdili da se dijete nalazi izvan životne opasnosti i da je slomljena bedrena kost.

"Dijete je zbrinuto, zadobilo je prijelom bedrene kosti, što je teška tjelesna povreda, i šalje se u matičnu ustanovu u Novi Sad na daljnje liječenje", rekli su iz bolnice Srbija.

Oglasio se i Olimpijski centar Jahorina

O svemu se oglasio i Olimpijski centar Jahorina koji je kazao da je do ispadanja djeteta iz žičare došlo na polaznoj stanici šestosjeda Ogorjelica. Naglašavaju da je dijete bilo u pratnji majke i još jednog djeteta.

"Odmah po uočavanju problema, žičara je zaustavljena, a spasilačka služba reagirala je u najkraćem mogućem roku i profesionalno pružila pomoć na licu mjesta. Dijete je zbrinuto, a potom je organiziran i medicinski transport", kazali su.

Rekli su da je sigurnost posjetiteljaa njihov apsolutni prioritet i da se svi propisani sigurnosni protokoli na žičari primjenjuju.

"Sve okolnosti ovog događaja bit će dodatno utvrđene u suradnji s nadležnim službama", rečeno je iz Olimpijskog centra Jahorina.