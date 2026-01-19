USKORO POSKUPLJENJE Plaćate dopunsko zdravstveno od mirovine? HZMO ima važnu obavijest za umirovljenike

Nova cijena police za dopunsko zdravstveno osiguranje od 1. veljače 2026. iznosi 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje poskupljuje od 1. veljače 2026. godine. Nova cijena police iznosi 180 eura godišnje, odnosno 15 eura mjesečno. Nova cijena primjenjivat će se i na sve umirovljenike, neovisno o tome imaju li već važeću policu ili su policu ugovorili naknadno. Zavod za mirovinsko osiguranje objasnio je što s onima kojima se plaćanje premije obustavlja od mirovine.

HZMO će automatski napraviti korekciju iznosa i ustegu

Svi korisnici bit će obvezni podmiriti razliku u cijeni premije, obračunatu za razdoblje od 1. veljače do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Iznimno, razlika u cijeni bit će obračunata u veljači, budući da svaka polica ima različit datum mjesečnog dospijeća, a razlika se odnosi na dane od početka primjene nove cijene (1. veljače) do datuma dospijeća u veljači, piše Mirovina.

– Za umirovljenike koji su na temelju suglasnosti za obustavu iz mirovine ugovorili plaćanje premije, automatski će se, na temelju razmjene podataka između HZZO-a i HZMO-a, izvršiti korekcija iznosa premije kao i ustega alikvotnog dijela premije. Umirovljenici ne trebaju osobno dolaziti u urede HZZO-a niti HZMO-a. Umirovljenici mogu u svakom trenutku provjeriti saldo po polici dopunskog zdravstvenog osiguranja putem službene web stranice HZZO-a.

Do 31. siječnja 2026. saldo će biti iskazan prema dosadašnjoj cijeni (9,29 eura mjesečno), dok će se od 1. veljače 2026. saldo iskazivati prema novoj cijeni od 15 eura mjesečno, uključujući alikvotni dio, odnosno razliku u cijeni premije. Ako nemaju pristup internetu ili e-mailu, umirovljenici se mogu obratiti besplatnom info telefonu dopunskog zdravstvenog osiguranja na broj 0800 7989, ili osobno doći u bilo koju ispostavu ili područni ured HZZO-a, obavijestili su iz HZMO-a.

Dio umirovljenika ostvaruje pravo na besplatnu policu

Građani također mogu raskinuti policu dopunskog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) najkasnije do zadnjeg dana siječnja, i to bez penala. Takva opcija nije isplativa za mlađe od 60 godina, jer privatne osiguravajuće kuće policu skuplje naplaćuju starijim osobama.

Umirovljenika koji imaju podmireno dopunsko osiguranje na teret državnog proračuna ukupno je 214.586. Od toga njih 121.358 imaju važeću policu na teret sredstava državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa. Ako živite sami, a mirovina ili neko drugo primanje vam ne prelazi 573,50 eura, od 1. siječnja 2026. ostvarujete pravo na besplatno dopunsko. Prihod u slučaju više članova kućanstva ne smije prelaziti 458,08 eura po članu.