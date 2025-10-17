USKORO NA VIŠNJIKU Stručno usavršavanje za trenere i sportske djelatnike uz Peru Kuterovca i Marka Sutlovića

U Zadru će se u subotu, 25. listopada 2025., održati stručno edukacijsko usavršavanje namijenjeno trenerima, sportskim djelatnicima, sportašima i roditeljima. Događaj organizira Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme pri Hrvatskom olimpijskom odboru (CIRSP) u suradnji s Udrugom kondicijskih trenera Zadarske županije (UKTZZ).

Program će trajati od 11 do 15 sati, a odvijat će se na dvije lokacije – u Press centru Dvorane Krešimira Ćosića na Višnjiku te u obližnjoj gimnastičkoj dvorani.

Predavanja će održati dr. sc. Pero Kuterovac, s temom „Dugoročan plan razvoja: Od djeteta do vrhunskog sportaša“, te mag. cin. Marko Sutlović, koji će govoriti o „Kondicijskoj pripremi kroz gimnastičke principe i vježbe“.

Sudjelovanje je besplatno, a prijave se zaprimaju putem internetske poveznice https://bit.ly/trening2025. Dodatne informacije dostupne su na broj 091 442 8097 (Jure Šango).

Dr. sc. Pero Kuterovac diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U karijeri je radio kao plivački i kondicijski trener te surađivao s brojnim vrhunskim sportašima koji su osvojili šest olimpijskih medalja u pet različitih sportova. Dobitnik je nagrade „Franjo Bučar“ i odlikovanja Red Danice hrvatske.

Marko Sutlović, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, dugogodišnji je trener Kluba skokova u vodu Zadar te bivši izbornik hrvatske reprezentacije u tom sportu. Kao trener doveo je Marcelu Marić do nastupa na Olimpijskim igrama u Riju 2016., čime je postala prva Hrvatica koja je nastupila u skokovima u vodu na OI. Sutlović je i autor knjige „Cjelokupan trening skokova u vodu“ te osnivač Gimnastičkog kluba Salto Zadar i Hrvatske lige u skokovima u vodu.

Edukacija u Zadru dio je niza aktivnosti kojima CIRSP i UKTZZ nastoje unaprijediti stručni rad i suradnju trenera na području kondicijske pripreme i razvoja mladih sportaša.