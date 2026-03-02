Upoznajte Splićanku Anu iz Survivora. Četverostruka je državna i europska prvakinja

Ana Mamut ima 38 godina i dolazi iz Stobreča kraj Splita. Radi u ugostiteljstvu, a profesionalno se bavi pikadom.

Četverostruka je državna i europska prvakinja u pikadu, a sport ju je naučio fokusu, disciplini i pobjedničkom mentalitetu. U slobodno vrijeme igra tenis i padel te njeguje aktivan stil života, navodi Nova TV.

Najviše je veseli vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima, a uz sportsku karijeru uživa i u radu s ljudima kroz ugostiteljski posao. U Survivor ulazi s iskustvom vrhunske sportašice, naviknute na pritisak, disciplinu i borbu za rezultat.

„U Survivor sam se prijavila kako bih pomaknula vlastite granice i izašla kao bolja, snažnija verzija sebe. Vjerujem da će mi najveći aduti biti pozitivan stav, timski duh, otvorenost i mirnoća u ključnim trenucima. Najveći izazov bit će mi odvojenost od obitelji i prijatelja.“