Uplatio 1.30 eura, osvojio 80 tisuća. Upravo objavljeno na koju adresu će pozamašni dobitak

U 29. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, koji su nekome iz Bjelovara donijeli dobitak 0 ( NIŠTA ) u iznosu od 80.000,00 eura.

U večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi,a nekome je upravo to donijelo sreću te je za odigranu jednu kombinaciju u iznosu od 1.30 eura ostvaren dobitak od 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:

TISAK 902630, FRANJEVAČKA 8, BJELOVAR.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u petak 30.01.2026. Čestitamo!