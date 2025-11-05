Uobičajeni vitamin može negativno utjecati na san, tvrde doktori

Mnogi koji se noću neprestano okreću, prevrću i pokušavaju zaspati znaju koliko je teško postići kvalitetan san. Iako bi bilo praktično kada bi postojao čarobni vitamin koji bi odmah riješio problem nesanice, stručnjaci za spavanje upozoravaju da takvo rješenje ne postoji. Štoviše, neki dodaci prehrani mogu imati upravo suprotan učinak i pogoršati kvalitetu sna, piše Index.

"Vitamini se možda ne čine presudnima za san, ali neki od njih imaju važnu ulogu u regulaciji melatonina, moždane kemije i cirkadijalnog ritma", objašnjava liječnik dr. Raj Dasgupta za Sleepopolis, prenosi Parade. Dodaje da nekontrolirano uzimanje dodataka može narušiti prirodni ritam tijela i izazvati probleme sa spavanjem.

Prema riječima dr. Dasgupte i drugih stručnjaka, posebno treba biti oprezan s vitaminom B12, jer može negativno utjecati na san. "Visoke razine B12 mogu dovesti do isprekidanog sna i ranijeg buđenja", objašnjava dr. Alex Dimitriu, psihijatar i stručnjak za medicinu spavanja.

Iako B12 ima ključnu ulogu u regulaciji energije i živčanog sustava, dr. Dasgupta napominje da može biti previše stimulirajući ako se uzima u većim količinama ili kasno tijekom dana: "To nije vitamin koji umiruje, već često djeluje suprotno i može otežati uspavljivanje, osobito kod onih osjetljivih na promjene ritma spavanja".

Preporučuju se prirodniji načini poboljšanja sna

Dr. Stephen Carstensen, stomatolog i stručnjak za poremećaje spavanja, ističe da je B12 dio procesa stvaranja melatonina, hormona ključnog za regulaciju ciklusa spavanja i buđenja. "Uzimanje dodatnih količina B12 neće pomoći da bolje spavate, ali njegov nedostatak može utjecati na sposobnost tijela da potakne san", pojašnjava.

Dr. Dimitriu dodaje da je manjak ovog vitamina rijedak, jer ga tijelo skladišti u jetri u količini dovoljnoj za pet do šest godina, pa većina zdravih odraslih osoba ima normalne razine i ne treba dodatnu suplementaciju.

Ako ste nedavno počeli uzimati vitamin B12, a san vam se pogoršao, stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na vrijeme i količinu uzimanja. "Ako ste počeli uzimati B12 i primijetili poteškoće s uspavljivanjem, ranija buđenja ili osjećaj napetosti prije spavanja, to može biti znak da vam ne odgovara", kaže dr. Dasgupta.

Umjesto dodataka, liječnici preporučuju prirodnije načine poboljšanja sna - smanjenje izloženosti ekranima prije spavanja, prigušeno svjetlo u večernjim satima i dosljedno vrijeme odlaska na spavanje i buđenja.