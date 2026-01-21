Uhićene dvije bankarice: Ukrale 2,4 milijuna eura, evo kako su operirale

Dvije bankarice iz Osijeka sumnjiče se da su na temelju zajedničkog dogovora od 28. listopada 2005. do 13. ožujka 2025. oštetile banku za oko 2,4 milijuna eura. U tom razdoblju sebi su isplaćivale sredstva klijenata. Policija je obavila pretrage njihovih domova i drugih prostora na adresama prebivališta.
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske proveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakinjom iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka. Utvrdili su postojanje osnovane sumnje da su osumnjičene počinile kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Tereti ih se da su na svojim radnim mjestima osobnih bankarica u banci u Osijeku na temelju zajedničkog dogovora od 28. listopada 2005. godine do 13. ožujka 2025. godine, a s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi, postupale protivno propisima poslodavca, te su isplaćivale sebi sredstva klijenata.
Kako je priopćila osječka policija, kako bi prikrile protupravne radnje, sačinjavale bi i potpisivale lažne i krivotvorene isprave koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2.393.296,50 eura, koliko su tijekom godina protupravno prisvojile sebi.
Temeljem naloga suda policija je obavila pretrage njihovih domova i drugih prostora na adresama prebivališta, tijekom koje su pronađena i uz potvrdu oduzeta računala i mobiteli. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, piše Večernji list.