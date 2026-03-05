Uhićena je Britney Spears

Pop zvijezda Britney Spears uhićena je u srijedu navečer u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola (DUI), doznaje TMZ pozivajući se na izvore iz policije. Prema navodima portala, Britney Spears je oko 21:30 zaustavila kalifornijska prometna policija (California Highway Patrol), nakon čega je stavljena u lisice. U službenim evidencijama o pritvorenim osobama navodi se kako je potom oko 3 sata ujutro privedena i evidentirana u šerifovu odjelu, a iz zatvora je puštena oko 6 sati ujutro.

TMZ navodi i da je kontaktirao njezin tim za komentar, no odgovor u trenutku objave nije stigao.

Nedavno sudsko rješenje i raniji problemi sa zakonom

Ovaj, kako ga opisuju američki mediji, novi susret s policijom dolazi nedugo nakon što je Britney Spears ostvarila pravnu pobjedu – sud joj je odobrio trajnu zabranu prilaska muškarcu iz Louisiane koji se navodno pojavio ispred njezina doma u Los Angelesu, nakon što je, prema sudskim podnescima, objavljivao "uznemirujuće" sadržaje na društvenim mrežama.

U spisima se navodi da je 51-godišnjak navodno uznemirava na internetu još od 2013. godine, a ranije je bio uhićen i zbog neovlaštenog ulaska na njezin posjed 2025.

Američki tabloidi podsjećaju i na ranije pravne probleme pjevačice. Godine 2007. Britney Spears se suočila s četiri prekršajne optužbe i zatvorskom kaznom zbog navodnog udarca u parkirani automobil i bijega s mjesta nesreće u Los Angelesu. Optužbe vezane uz oštećenje vozila kasnije su odbačene nakon što je vlasniku podmirila štetu, dok ju je porota oslobodila preostale optužbe za vožnju bez kalifornijske vozačke dozvole.

Nedugo nakon tog incidenta, navode američki mediji, Britney Spears je izgubila skrbništvo nad svoja dva sina koje ima s bivšim suprugom Kevin Federlineom, nakon niza javnih ispada i navoda o problemima sa zlouporabom supstanci i alkohola.